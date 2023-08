Bộ trưởng Lý Thượng Phúc ca ngợi mối 'quan hệ anh em thực chất' Trung Quốc - Belarus

(VTC News) -

Theo hãng thông tấn BelTA, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói với Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin quan hệ hợp tác giữa hai nước đang "phát triển ổn định và tiến về phía trước".

“Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Belarus và Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển ổn định và tiến về phía trước", ông Lý Thượng Phúc nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin và Bọ trưởng QUốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc. (Ảnh: Reuters)

"Năm ngoái, quan hệ hai nước chuyển sang cấp độ mới - đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và bền vững. Điều này cho thấy giờ đây, quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ anh em thực chất", Bộ trưởng Lý Thượng Phúc nhấn mạnh.

Theo hãng thông tấn Belarus, ông Lý Thượng Phúc dự kiến ​​sẽ thảo luận về hợp tác quân sự song phương trong các lĩnh vực cùng quan tâm trong chuyến thăm, cũng như chuyến tham quan một số cơ sở quốc phòng Belarus.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Belarus đã đạt đến mức độ hợp tác "chưa từng có" trong lĩnh vực quân sự, cho rằng hai nước "có khả năng và mong muốn mở rộng hợp tác quân sự song phương".

“Trung Quốc là quốc gia thân thiện với Belarus, với vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế. Trong 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã đạt đến mức độ hợp tác cao chưa từng có. Bất chấp các yếu tố bên ngoài, hai nước hướng tới một cộng đồng có chung lợi ích và chung vận mệnh", Bộ trưởng Viktor Khrenin cho hay.

Ông Lý Thượng Phúc đến Minsk một ngày sau khi tham dự Hội nghị An ninh quốc tế ở Nga. Tại Moskva, ông nói Bắc Kinh sẽ tăng cường hợp tác quân sự với SCO - tổ chức kinh tế và an ninh do Trung Quốc và Nga dẫn đầu. Belarus dự kiến ​​sẽ chính thức gia nhập SCO vào năm tới. Iran là thành viên gần đây nhất tham gia tổ chức này.

Chuyến thăm của ông Lý Thượng Phúc tới Belarus là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến quốc gia này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chuyến thăm nêu bật mối quan hệ quân sự ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc gần đây nhất đến thăm Belarus là ông Ngụy Phượng Hòa - ông đã gặp Tổng thống Alexander Lukashenko khi đến thăm nước này vào tháng 4/2018.