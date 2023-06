Phan Hà My (trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm) vội vàng âu yếm mèo cưng ngay khi kết thúc môn thi cuối cùng. My đánh giá, với đề thi tiếng Anh, học sinh có thể đạt điểm 7. Nữ sinh tự tin nhất ở môn Ngữ văn vì "ôn đồng đều, không học tủ". Dù vậy, Hà My quyết không so sánh đáp án thi để tinh thần thoải mái nghỉ xả hơi sau ngày dài căng thẳng chạy đua cho kỳ thi.