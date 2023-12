Mưa lạnh tắc đường từ sáng sớm, người Hà Nội chật vật đi làm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 19-21 độ C. Tuy nhiên, đợt rét này không kéo dài, từ 3/12 nền nhiệt Thủ đô nhích nhẹ, cao nhất các ngày lên khoảng 25-26 độ C.