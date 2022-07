Hè 2021, khi tin tức Cristiano Ronaldo muốn rời Juventus tràn ngập trên các trang báo, tiền đạo 37 tuổi đích thân lên mạng xã hội đính chính, khẳng định không cho phép ai đùa giỡn và lợi dụng tên tuổi của mình.

Sau 1 năm, tin đồn Ronaldo bất mãn với CLB chủ quản lại rộ lên, nhưng lần này, dường như Ronaldo nghiêng về giải pháp im lặng. Thông tin siêu sao Bồ Đào Nha bất mãn với Man Utd đã sáng tỏ. Ở chặng cuối sự nghiệp, Ronaldo vẫn muốn cạnh tranh danh hiệu và được chơi ở Champions League, trong khi Man Utd khó đáp ứng được yêu cầu này.

Vì sao Ronaldo muốn ra đi?

Ngày trở lại Man Utd, Ronaldo tuyên bố muốn cùng Man Utd chiến thắng và đua tranh cho những danh hiệu lớn.

Mùa giải trước đó, "Quỷ đỏ" về nhì ở Ngoại hạng Anh và Europa League. Man Utd của HLV Ole Solskjaer chưa xuất sắc, nhưng có đầy tiềm năng. 9 năm sau ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, nửa đỏ thành Manchester chưa từng trở lại đỉnh cao, song le lói cho thấy hy vọng trở lại.

Tuy nhiên, công trình HLV Solskjaer xây dựng đã sụp đổ với thất bại toàn diện mùa trước. Ronaldo in dấu giày vào 27 bàn thắng, nhưng "Quỷ đỏ" chỉ xếp thứ 6 ở Ngoại hạng Anh, chia tay Champions League ở vòng 1/8 và kết thúc mùa giải với cảnh trắng tay.

Đó là thành tích tập thể kém nhất trong hơn 15 năm chinh chiến đỉnh cao của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng lên báo công khai chỉ trích đồng đội "không có tinh thần chiến đấu của một đội bóng cạnh tranh vô địch", "thiếu nghị lực", "không có khát vọng".

Cựu tiền đạo Real Madrid trở thành nốt nhạc lạc lõng trong bản hòa tấu hỗn loạn tại Old Trafford. Thất bại của HLV Solskjaer và người kế nhiệm Ralf Rangnick cho thấy vấn đề của Man Utd nằm ở thượng tầng và tổ chức đội bóng, mà chuyên môn kém cỏi chỉ là hậu quả sau cùng. Một cái cây mục ruỗng từ trong gốc rễ, khó chờ đợi cành lá xanh tươi.

Man Utd đang suy vong.

Nếu thất bại thuần túy về chuyên môn có thể sửa chữa chỉ trong một vài mùa giải, như trường hợp của Chelsea, Real Madrid, thì thất bại thượng tầng khiến các đội có khi mất tới cả thập kỷ để gượng dậy.

Liverpool mất tới 14 năm giữa hai lần vô địch Champions League (2005-2019), Arsenal chờ gần 20 năm sau chiếc cúp vàng Ngoại hạng Anh vẫn chưa lấy lại vị thế ông lớn. Đó là quãng thời gian dài xấp xỉ cả sự nghiệp cầu thủ. Ronaldo không muốn chờ đợi, khi thời gian của số 7 chỉ còn hữu hạn một vài năm.

Theo Goal, Ronaldo muốn chơi tại Champions League. Man Utd phải chơi tại Europa League mùa tới, giải đấu không phù hợp với tầm vóc của tiền đạo số 1 lịch sử Champions League như Ronaldo. Lionel Messi, kình địch số 1 của Ronaldo, sẽ chơi ở Champions League trong nhiều năm nữa chừng nào còn ở Paris Saint-Germain.

Tham vọng của Ronaldo không cho phép tiền đạo này chấp nhận đá ở Europa League, rồi nhìn Messi cùng các siêu sao khác đá ở Champions League. Được chơi ở sân chơi số 1 châu Âu là thước đo tối thiểu cho những cầu thủ hàng đầu. Song, Man Utd không thể cung cấp cho Ronaldo thang đo tối thiểu ấy.

"Ronaldo không hài lòng với việc phải chơi ở Europa League. Số 7 của Man Utd cũng không hài lòng với dự án tương lai của CLB", phóng viên Fabrizio Romano đánh giá. Cuối mùa trước, người đại diện Jorge Mendes từng bay sang Anh để bàn thảo về tương lai với Ronaldo. Siêu sao 37 tuổi đã hoài nghi tham vọng của Man Utd từ trước khi mùa giải kết thúc.

Ronaldo muốn được chơi ở Champions League.

Khi HLV Erik ten Hag cập bến, nỗi lo càng lớn hơn. Chiến lược gia người Hà Lan thiếu kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao ở các đội bóng lớn, với vốn thời gian làm HLV trưởng chỉ gói gọn ở những đội bóng Hà Lan như FC Utrecht, Go Ahead Eagles, Ajax Amsterdam.

Man Utd chưa mang về bất cứ tên tuổi lớn nào để phục vụ cho tham vọng cách tân của Ten Hag. Thương vụ Frenkie de Jong bế tắc, Antony cũng chưa có tiến triển. Khoảng cách giữa "Quỷ đỏ" và Liverpool, Man City đang bị đào sâu.

Cựu HLV Rangnick cho rằng Man Utd phải mất thêm vài kỳ chuyển nhượng để bắt kịp Liverpool bây giờ. Ronaldo không muốn chờ đến lúc đó. Theo The Times, cựu tiền đạo Real Madrid muốn được rời đi ngay lập tức, miễn Man Utd nhận được lời đề nghị hợp lý.

Chia tay là tất yếu

Theo Daily Mail, Man Utd đã yêu cầu Ronaldo trở lại tập luyện đúng theo kế hoạch. Quan điểm ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" là không bán Ronaldo bằng mọi giá.

Tiền đạo 37 tuổi vẫn ở trong kế hoạch mùa tới của HLV Erik ten Hag, dù nhà cầm quân người Hà Lan ưu tiên trẻ hóa đội hình, xây dựng lối chơi giàu năng lượng, vốn không phù hợp với Ronaldo lúc này.

Ronaldo từng chia tay Man Utd một lần. Tuy nhiên, lần rời đi năm 2009 của CR7 không để lại ồn ào, khi Ronaldo đã nghe lời Sir Alex Ferguson, ở lại Man Utd chiến đấu thêm một mùa giải, vô địch Ngoại hạng Anh và vào chung kết Champions League trước khi rời đi. Ronaldo đưa "Quỷ đỏ" lên đỉnh cao danh vọng, rồi tìm nấc thang mới cho chính mình.

Tuy nhiên, cuộc chia tay lần này, nếu xảy ra ở mùa hè 2022, hứa hẹn sẽ không êm ả. Man Utd hiểu rõ Ronaldo không còn phù hợp với kế hoạch dài hơi, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là thương hiệu lớn. Sự xuất hiện của Ronaldo đồng nghĩa với tiền bạc, danh tiếng và sức hút.

"Quỷ đỏ" đã lơ đãng yếu tố chuyên môn để chạy theo tiền bạc và thương mại suốt nhiều năm. Miễn là Ronaldo còn duy trì phong độ, Man Utd sẽ không dễ dàng đánh mất một cầu thủ như thế. "Quỷ đỏ" không thay đổi quan điểm và nếu Ronaldo cũng như vậy, hai bên có thể rơi vào thế đối đầu căng thẳng.

HLV Ten Hag chưa có kinh nghiệm quản lý những ngôi sao kiểu Ronaldo.

Tham vọng của Ronaldo rất rõ ràng và phù hợp với cá tính tiền đạo này xây dựng trong suốt sự nghiệp. Siêu sao người Bồ Đào Nha gọi Man Utd là "nhà", nhưng Ronaldo đã rời khỏi đây một lần và không ngần ngại rời khỏi lần thứ hai.

Câu chuyện của Ronaldo và Man Utd khác với Messi và Barcelona. Với CR7, sự nghiệp và mục tiêu của bản thân quan trọng hơn cả. Ronaldo đã chơi cho Real Madrid và Juventus sau khi rời sân Old Trafford. Khi không còn thấy CLB đủ tham vọng, hoặc không được đặt vào trung tâm của dự án, Ronaldo sẽ ra đi.

Vấn đề là, thái độ cương quyết của Man Utd trong thương vụ với Ronaldo cho thấy, "Quỷ đỏ" chưa sẵn sàng cho tương lai. Nửa đỏ thành Manchester vẫn cần những bàn thắng của một cầu thủ đã 37 tuổi.

Sự lừng khừng giữa cũ và mới từng khiến những cuộc cách mạng của Louis van Gaal, Jose Mourinho hay Solskjaer thất bại, bởi HLV mới không thể loại bỏ được hết "tàn dư" của người tiền nhiệm.

Ronaldo có thể không phải rắc rối trong phòng thay đồ, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha là đại diện cho những giá trị xưa cũ, an toàn những khó đột phá. HLV Ten Hag sẽ xây dựng lối chơi xung quanh Ronaldo, hay áp đặt triết lý của ông lên các cầu thủ? Chiến lược gia người Hà Lan thỏa hiệp, rồi tận dụng Ronaldo trong vai trò mũi nhọn ra sao?

Ronaldo ghi tới 24 bàn thắng của Man Utd mùa trước, nhưng thống kê cho thấy anh chỉ chơi tốt khi được đặt vào vai trò trung tâm, được dồn bóng để ghi bàn.

Nhiều cầu thủ Man Utd chơi không tốt khi đặt cạnh Ronaldo.

Điều này vô tình triệt tiêu khả năng của các mũi tấn công xung quanh. Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bruno Fernandes hay trước đó là Mason Greenwood hoàn toàn biến mất sau cái bóng của Ronaldo.

Ronaldo không có lỗi, nhưng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, khó đòi hỏi anh nâng tầm đồng đội. Anh chỉ ghi bàn, và khi anh Ronaldo cần nhiều bóng hơn, đồng nghĩa cơ hội cho những người còn lại sẽ ít hơn.

So với tin tưởng các chân sút trẻ, lựa chọn mang tên Ronaldo dĩ nhiên an toàn hơn về chuyên môn lẫn thương mại. Nhưng nếu cứ níu giữ vỏ bọc an toàn đó, "Quỷ đỏ" sẽ đi xa đến đâu?

Có lẽ, Man Utd nên dũng cảm nghĩ đến viễn cảnh chia tay Ronaldo. Quyết tâm ra đi của CR7 càng thúc đẩy điều này nhanh chóng xảy ra. Ronaldo cần đảm bảo cơ hội chinh phục danh hiệu và chơi ở Champions League mùa tới. Man Utd cũng cần thay thế những giá trị cũ để xây dựng đội bóng giàu năng lượng, thi đấu như một tập thể đúng nghĩa.

Khi cả hai không còn thuộc về nhau, rời xa là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề có lẽ là chia tay theo cách mềm mỏng nhất có thể. Sau những năm tháng cống hiến, Ronaldo xứng đáng được Man Utd tôn trọng mong muốn cuối cùng.