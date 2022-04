HLV Erik ten Hag sẽ giữ chân Ronaldo để cải tổ Man Utd mùa tới?

(VTC News) -

Man Utd đáng ra đã thua đậm Chelsea ở cuộc so tài trên sân Old Trafford rạng sáng nay 29/4. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick bị áp đảo trong 90 phút, chỉ có 3 cơ hội ăn bàn (so với 16 của Chelsea), cầm bóng vỏn vẹn 33%.

"Quỷ đỏ" chơi bóng vô hồn, không cho thấy khát vọng của đội bóng đang phải đấu tranh từng điểm để giành vé dự Champions League.

Sự rệu rã của Man Utd là điều được dự báo, khi nửa đỏ thành Manchester đã trải qua mùa giải thảm họa. Cuộc tháo chạy cũng đang được nhen nhóm, khi không nhiều cầu thủ chắc chắn tương lai dưới thời HLV Erik ten Hag mùa tới.

Ronaldo vừa ghi bàn giúp Man Utd thoát thua trước Chelsea.

Tuy nhiên, giữa một tập thể đã gần hết ý chí chiến đấu, Cristiano Ronaldo vẫn chứng minh giá trị. Siêu sao người Bồ Đào Nha giành lại 1 điểm cho Man Utd với cú đá quyết đoán sau đường chuyền của Nemanja Matic. Đó là điểm số Man Utd không xứng đáng sau 90 phút nghèo nàn, nhưng là món quà với nỗ lực của cá nhân Ronaldo.

Cả 5 bàn thắng gần nhất của Man Utd đều được ghi bởi Ronaldo. Ở tuổi 37, siêu sao người Bồ Đào Nha đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn ở Ngoại hạng Anh với 17 pha lập công, chỉ kém Mohamed Salah. Ronaldo không chỉ ghi bàn nhiều, mà những pha lập công còn có ý nghĩa quan trọng.

Cú hattrick vào lưới Tottenham và Norwich City giúp "Quỷ đỏ" lấy trọn 3 điểm, còn pha gỡ hòa trước Chelsea cứu cho Man Utd khỏi một trận thua mất mặt. Trong trận gặp Arsenal, Ronaldo cũng ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số, nhưng công sức của CR7 không được đền đáp khi Bruno Fernandes sau đó sút hỏng 11m, rồi Man Utd phải nhận bàn thua thứ ba.

Quan trọng hơn, những pha lập công liên tiếp thời gian qua giống như thông điệp ngầm Ronaldo gửi đến HLV Ten Hag. Tiền đạo 37 tuổi luôn giàu khát khao dù đã chinh phục nhiều đỉnh cao trong sự nghiệp. Tham vọng cùng phong độ ghi bàn ấn tượng ấy đối lập hoàn toàn với sự mỏi mệt, chán chường đang bủa vây Man Utd.

HLV Ten Hag có nên gạt bỏ một cầu thủ như thế ở mùa giải tới?

Ronaldo vẫn hữu dụng với Man Utd.

Trước khi về Old Trafford, HLV Ten Hag đã khẳng định sẽ trung thành với triết lý bóng đá và không thay đổi vì bất cứ ai. Chiến lược gia người Hà Lan muốn xây dựng một đội bóng đúng nghĩa. Mọi cầu thủ đều có vai trò, vị thế như nhau, có nhiệm vụ riêng và bị trừng phạt nếu không hoàn thành tốt công việc.

Điều đó dường như xung đột với Ronaldo. Để làm việc hiệu quả với CR7, các HLV cần sự nhún nhường và khéo léo như Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane ở Real Madrid. Ronaldo cần được đặt vào vị trí trung tâm. Phần còn lại, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ tự giải quyết.

Dù vậy, khó đòi hỏi HLV Ten Hag sẽ dành đặc ân cho Ronaldo. Nhà cầm quân người Hà Lan muốn tạo ra đội bóng với phong cách tấn công và pressing theo cách của riêng ông. Nguồn năng lượng bùng nổ mà Ajax Amsterdam thể hiện suốt 4 năm qua cho thấy triết lý huấn luyện của HLV Ten Hag.

Các cầu thủ di chuyển liên tục, thi đấu trực diện, nhiều tài năng trẻ được đóng vai trò "hạt nhân". Lối chơi ấy không có đặc quyền cho những ngôi sao.

HLV Ten Hag (phải) sẽ dành đặc quyền cho Ronaldo?

Nếu Man Utd đá theo kiểu Ajax của Ten Hag, Ronaldo khó có chỗ đứng. Tuy nhiên, một ngôi sao như Ronaldo vẫn rất hữu dụng khi nhà cầm quân người Hà Lan mới cập bến Man Utd. Ronaldo có kinh nghiệm, khát vọng và là tấm gương cho các cầu thủ trẻ.

Ngoài ra, số lượng bàn thắng đều đặn của tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là vũ khí quan trọng của mọi đội bóng. HLV Ten Hag cần một điểm tựa cho cuộc cải tổ ở "Quỷ đỏ", thay vì xây mới hoàn toàn. Nếu ông và Ronaldo chịu nhún nhường và tìm ra tiếng nói chung, Man Utd sẽ hưởng lợi.

"Nếu giữ chân Ronaldo, HLV Ten Hag sẽ không phải vật lộn với câu hỏi ai ghi bàn cho Man Utd mùa tới", Mirror đánh giá. Cuộc nói chuyện giữa cựu HLV Utrecht và Ronaldo mùa hè này sẽ định đoạt tương lai của CR7.