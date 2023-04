Khu du lịch sinh thái Cồn Vành nổi tiếng Thái Bình hút giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4

BQL tăng cường công tác an ninh trật tự, phân công cán bộ chỉ đạo lực lượng tổ an ninh, bảo vệ của BQL thực hiện việc tuần tra thường xuyên; phối hợp với lực lượng Công an huyện, Đồn biên phòng Cửa Lân, Công an xã Nam Phú có phương án phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm như trộm cắp, cờ bạc, các loại tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự.