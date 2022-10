Khám phá 24 giờ sống trong 'vũ trụ ảo' Horizon

header text

Horizon World là phiên bản thế giới ảo do tập đoàn Meta phát triển và nó chỉ là một phần trong hệ sinh thái nằm trong vũ trụ ảo Metaverse. Meta đã đánh cược tương lai của mình vào nền tảng số này bằng chính quyết tâm của họ khi tạo mạng xã hội Facebook - thứ công cụ giúp hay đổi cách giao tiếp, chia sẻ thông tin và giải trí của gần 3 tỷ người dùng.

Theo ước tính, khoảng 15 triệu lượt kính thực tế ảo Quest 2 (công cụ để truy cập Horizon) đã được bán ra. Tuy nhiên nhiều nghi ngại vẫn xoay quanh công nghệ mới này. Cuối năm 2021, CEO Meta Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ đầu tư hàng tỷ USD để phổ biến vũ trụ ảo tới công chúng, khiến cho cổ phiếu của tập đoàn liên tục rớt giá.

Kashmir Hill, nữ phóng viên của tờ New York Times, đã ghi lại những trải nghiệm thực tế của bản thân bên trên thế giới của Horizon và giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về nền tảng này trong bài viết "Đây là cuộc sống bên trong Metaverse".

“Tôi muốn tìm hiểu những người đang dùng công nghệ này và liệu rằng lượng người dùng có nhiều lên trong tương lai hay không”, Kashmir Hill viết. Trong hành trình tại Horizon, cô gặp gỡ và tương tác với nhiều người với những hoàn cảnh khác nhau.

24 giờ bên trong thế giới ảo Plaza là tụ điểm giải trí của Horizon với nhiều trò giải trí khác nhau như chơi bóng rổ, nhà cây, máy bay giấy, đàn piano v.v.. Tại đây, Hill đã tham gia hội bố mẹ đơn thân - những người thường xuyên mắc kẹt tại nhà vì có con nhỏ. Một bà mẹ đơn thân tại California chia sẻ với Hill rằng tuy một số lúc bị đám trẻ làm phiền, cô vẫn gặp gỡ được nhiều người thú vị.

Hill cảm thấy thích thú khi được trải nghiệm các trò chơi bên trong Horizon. (Ảnh: The New York Times)

Trải nghiệm của Hill diễn ra khá suôn sẻ, tuy ban đầu cô cảm giác giống đang “say" khi làm quen với bộ điều khiển cầm tay. “Trong vũ trụ ảo, bàn tay của tôi cũng không còn đau như trong thế giới thực nữa”, Hill chia sẻ..

Meta cố gắng khuyến khích người dùng chọn hình đại diện giống người thật nhưng hầu hết người dùng đều dùng tên ảo thay vì công khai danh tính thật.

Hội "cú đêm"

Tiếp đến, Hill gặp một nữ họa sĩ sống tại New York. Cô ấy chia sẻ rằng thế giới ảo đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống thực. Cô hay truy cập Horizon vào lúc 1 tới 3 giờ sáng, nói chuyện với bạn bè nhiều tiếng đồng hồ và chỉ tắt thiết bị khi cảm thấy quá mệt. Những người dùng của thế giới ảo đều có thói quen tương tự.

Người dùng rất dễ mất ý thức về thời gian khi truy cập Horizon, tương tự như khi chúng ta xem tivi hoặc lướt mạng xã hội. Hill kể lại rằng cô gặp một số người ở trong vũ trụ ảo hơn 12 tiếng liên tiếp. Họ thường vừa sạc điện vừa sử dụng kính Horizon.

Khi được hỏi về những nguy cơ khi vừa sạc vừa sử dụng thiết bị một đại diện của Meta khẳng định cách dùng này hoàn toàn an toàn.

Horizon cho phép người dùng gặp gỡ nhiều bạn mới và mang đến cả cơ hội kinh doanh. (Ảnh: The New York Times)

Sân chơi cho thanh thiếu niên

Trẻ em trên 13 tuổi được khuyến cáo không nên sử dụng kính thực tế ảo trong thời gian dài vì gây ảnh hưởng tới quá trình phát triển thị lực và trực giác. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin ghi nhận rằng có rất nhiều trẻ em truy cập vào Horizon hàng ngày. Nguyên tắc cộng đồng ghi rằng Meta chỉ xoá tài khoản của những người dùng dưới 13 tuổi nếu họ công khai tuổi thật.

Meta cũng cảnh báo người dùng về các tác dụng phụ khi dùng kính quá lâu như buồn nôn, co giật, mờ mắt. Công ty khuyến khích người dùng chuẩn bị một không gian an toàn, cách xa những nơi có thể gây thương tích.

Không nên đùa quá trớn

Vũ trụ ảo trở thành nơi tập trung mới của những kẻ thích “đùa”. Tháng trước, một Youtuber có tiếng tên Ethan Klein bị vô hiệu tài khoản khi phát ngôn khiếm nhã trước mặt nhiều bạn nhỏ tại Plaza.

Giám đốc công nghệ của Meta, Andrew Bosworth, cho biết ứng dụng đang hướng đến tăng cường sự an toàn cho người sử dụng. Hiện nay, Horizon có nhiều chế độ an toàn như đưa người dùng vào trạng thái biệt lập, chức năng tắt tiếng người khác, các cuộc khảo sát về độ an toàn và chức năng báo cáo về người dùng khác vì những hành vi không hợp chuẩn. Người dùng bị báo cáo có thể bị vô hiệu trong vòng một vài giờ tới một tháng, tuỳ theo mức độ.

Dân chơi

Hill bắt gặp nhiều người thích tiệc tùng trong Horizon. Meta tích cực khuyến cáo người dùng về việc sử dụng chất kích thích ngoài đời thật trong lúc sử dụng bộ kính, tuy nhiên vẫn có người dùng uống rượu, bia, hút thuốc khi đăng nhập trong thế giới ảo.

Trong Horizon, có rất nhiều quán bar và câu lạc bộ ảo, một ít trong số đó được Meta cho phép khai thác lợi nhuận. Các địa điểm giải trí ảo này không thể cho đăng nhập quá vài chục người nên đã có hơn 10.000 không gian ảo được tạo ra. Nếu một không gian đã “đầy", người dùng sẽ “tràn" sang một phiên bản copy khác.

Những người trốn tránh thực tại

Theo những gì Hill được chứng kiến hay người dùng khác chia sẻ, có rất nhiều người dùng tìm đến Horizon như một nơi trốn tránh thực tại.

Trong nhiều giờ trong vũ trụ ảo, Hill gặp những người ở nhiều độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau, và từ khắp nơi trên thế giới. Bộ kính của Meta có giá tương đối phải chăng, chỉ cần 400 USD là người dùng có thể “trốn thoát" khỏi thế giới thực mà không cần ra khỏi nhà.

Theo Matthew Ball, một doanh nhân công nghệ, cho rằng công nghệ vũ trụ ảo “sẽ cách mạng hoá mọi thứ, tuy nhiên nó không tác động quá nhiều tới cuộc sống của chúng ta”. Kính Horizon khó có thể làm cho gọn lại và thuận tiện hơn với người sử dụng, ông nhận định. Muốn sử dụng một phiên bản tiện lợi hơn của bộ kính, người dùng có thể phải trả gần 2.000 USD.

Cơ hội kinh doanh từ môi trường nhân ảo Người dùng có thể được trả tiền để tìm kiếm các trục trặc tại Horizon và báo cáo với Meta. Theo tìm hiểu của Hill các cơ quan y tế Mỹ chỉ ghi nhận duy nhất một trường hợp bị thương khi truy cập Horizon, những trường hợp còn lại hầu hết đều liên quan đến việc sử dụng kính thực tế ảo quá lâu.

Nếu bạn thích kinh doanh hoàn toàn có thể mở một quán bar ảo bên trong Horizon. (Ảnh: The New York Times)

Hiện nay ngày có càng nhiều người đầu tư thời gian vào thế giới ảo của Meta với hy vọng có ngày sẽ kiếm được tiền từ nền tảng số này. Có rất nhiều hoạt động đầu tư đang diễn ra tại Horizon như thiết lập các không gian ảo, buôn bán đồ nội thất ảo, tạo các chương trình giải trí, tạo các mối quan hệ làm ăn và hàng tỷ ý tưởng khác được tạo ra mỗi ngày.

Rulli, một sinh viên cao học tại Michigan, chia sẻ: “Việc giao lưu trong thế giới ảo diễn ra y hệt như trong thế giới thực”.

Liệu đây có phải tương lai?

Hill kết luận cô trở nên “nghiện" Horizon vì có rất nhiều thứ cô có thể làm tại đây. Hill chia sẻ thêm rằng cô thích chơi các trò chơi ảo, gặp gỡ với mọi người, và tham gia sự kiện được phát sóng trực tiếp từ thế giới thực.

Viễn cảnh vũ trụ ảo trở nên phổ biến rất hấp dẫn, nhưng chưa thực sự thuyết phục. Mark Zuckerberg khẳng định trong tương lai bộ kính sẽ trở nên rất nhỏ, thậm chí biến mất và người dùng có thể truy cập chỉ bằng một cái búng tay. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết mọi người vẫn không muốn dành hàng giờ “ở trong hộp nhựa".

Công ty Meta đang cải tiến để bộ kính hấp dẫn người dùng hơn và dự kiến sẽ công bố mẫu kính mới vào tuần tới tại sự kiện Connect trong vũ trụ ảo. Mẫu kính mới có chứa cảm biến nhận biết biểu cảm khuôn mặt, cho phép người “ảo" có nhiều biểu cảm hơn.

Tuy còn những hạn chế về mặt công nghệ và trải nghiệm người dùng cần khắc phục, Meta hy vọng có thể chinh phục được phần đông khách hàng trên thế giới.