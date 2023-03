Hà Nội: Người dân vô tư sử dụng điện thoại khi đang lái xe

Theo Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội Tuyên truyền - Phòng CSGT Công an Hà Nội, việc xử lý tình trạng người dân vi phạm khi sử dụng điện thoại trong lúc lái xe gặp khó khăn nhất định, do hành vi diễn ra rất nhanh, gây khó phát hiện: "Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, trực tiếp phát hiện vi phạm, phòng CSGT Công an Hà Nội còn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để phát hiện xử lý. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận hình ảnh, video do người dân cung cấp để làm căn cứ điều tra, xử lý vi phạm", Đại úy Nguyễn Tuấn Anh cho hay.