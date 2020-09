Giả danh công an, bộ đội biên phòng lừa bán 41 cô gái sang Trung Quốc

Ngày 11/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người trong đường dây lừa bán 41 phụ nữ ra nước ngoài với 2 tội danh "mua bán người" và "mua bán người dưới 16 tuổi".

Kẻ cầm đầu đường dây này là Sùng A Chớ (29 tuổi, trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).

Theo điều tra, khi sang Trung Quốc làm ăn, Chớ được một người tên Lạng (45 tuổi, trú tại Hà Khẩu Trung Quốc) đặt vấn đề tìm phụ nữ Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Chớ nhận lời, sau đó rủ thêm Thào Seo Hòa (44 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Chang A Vương (33 tuổi), Chang A Lử (24 tuổi) và Sùng A Tùng (21 tuổi, đều trú tại tỉnh Lai Châu); Ly Seo Phần (24 tuổi), Thào Seo Áo (25 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) tham gia.

7 kẻ trong đường dây lừa bán hàng chục phụ nữ sang Trung Quốc.

Sùng A Chớ cùng đồng bọn lên mạng tìm ảnh của lực lượng công an, biên phòng để làm hình ảnh đại diện trên facebook, từ đó chủ động tìm kiếm, làm quen với các cô gái nhẹ dạ, cả tin với mục đích dụ dỗ rồi lừa bán sang bên kia biên giới.

Cụ thể, ngày 13/3/2018, Chớ cùng một đối tượng tên Thề dụ dỗ hai nạn nhân là Thào Thị L. và Ma T. (cùng 18 tuổi, trú Lào Cai) đưa sang Trung Quốc. Khi đến Hà Khẩu (Trung Quốc), Chớ giao cho Thào Seo Hòa trông giữ L., sau đó Chớ đem L. và T. bán cho người Trung Quốc mua làm vợ. Nạn nhân L. sau này may mắn được về đoàn tụ với gia đình, còn chị T. hiện chưa có tin tức.

Đến tháng 9/2019, Chang A Vương, Chang A Lử và Sùng A Tùng tiếp tục lừa gạt chị Vàng Thị C. (17 tuổi), Giàng Thị S. (16 tuổi) và Vàng Thị Đ. (21 tuổi, cùng trú tại tỉnh Điện Biên) sang Trung Quốc để bán. Hai nạn nhân C. và S. sau đó may mắn được giải cứu, đưa về nhà.

Xác định đây là đường dây mua bán người hoạt động cực kì tinh vi, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cai lên kế hoạch theo dõi, triệt phá.

Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ được Sùng A Chớ, Thào Seo Hòa, Thào Seo Áo. Tiếp đó, ngày 3/7, công an bắt giữ thêm Chang A Vương và Chang A Lử.

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lào Cai vận động Ly Seo Phần ra đầu thú về hành vi mua bán người. Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Sùng A Tùng.

Theo cơ quan công an, từ năm 2018 đến nay, Chớ cùng đồng bọn gây ra 29 vụ, dụ dỗ, lừa gạt 41 bị hại ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Bắc Kạn đưa sang Trung Quốc bán cho các đầu mối bên Trung Quốc với giá từ 12.000 - 20.000 nhân dân tệ/người. Trong đó, Chớ được trích 3.000 nhân dân tệ/người.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.