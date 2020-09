Triệt phá đường dây đưa 16 người trốn sang Trung Quốc trái phép

Ngày 9/9,Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án HT820 đối với loại tội phạm "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

6 người trong đường dây đưa người sang Trung Quốc trái phép bị bắt giữ. (Ảnh: CAHT)

Theo hồ sơ vụ án, vào 22h ngày 5/9, tại thị trấn Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng), lực lượng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bắt quả tang 16 người (5 nữ và 11 nam) ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên... đi trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát 11B-004.33 đang trên đường vào khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng để trốn sang Trung Quốc trái phép.

Trong 16 người bị bắt, có 6 người do Phạm Đình Thịnh (SN 1990, ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) tổ chức dẫn đường trốn sang Trung Quốc, 4 người do Trần Văn An (quê ở tỉnh Thanh Hóa) tổ chức dẫn đường trốn sang Trung Quốc và 6 người còn lại liên hệ với nhà xe tìm đường trốn sang Trung Quốc trái phép.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm Nguyễn Thị Hường (SN 1988, ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Thị Mỹ Xoan (SN 1998, ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rông.