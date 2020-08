Trao trả 20 người trốn truy nã cho Trung Quốc, tạm giam kẻ môi giới

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 26/8, tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, đơn vị phối hợp đơn vị nghiệp vụ bàn giao 20 người Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam cho Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Cơ quan chức năng hai nước giao - nhận 20 người Trung Quốc trốn truy nã. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Đồng thời, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lương Vận Thông (mang 2 quốc tịch Trung Quốc, Việt Nam) về hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 24/8, tại Khu thương mại Kim Thành (TP Lào Cai), Công an tỉnh Lào Cai huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đột kích vào một dãy nhà cấp 4 trong khu kho bãi của Công ty Longrich.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 21 người Trung Quốc (gồm 17 nam và 4 nữ) có biểu hiện liên quan đến tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng. Đặc biệt, cả 21 người này đều có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lương Vận Thông là người môi giới đưa 20 người Trung Quốc bị truy nã trốn sang Việt Nam. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 300 thiết bị điện tử bao gồm: máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động, pin, chip, sim thẻ các loại…

Nhóm người này nhiều ngày trước đó nhập cảnh và cư trú trái phép ở TP Lào Cai.

Để qua mắt lực lượng chức năng, chúng ẩn náu trong dãy nhà cấp 4, bên trong có 7 phòng ở, bên ngoài là 3 dãy nhà bỏ hoang khác có khóa cửa cổng kiên cố với tường rào cao khoảng 6m, ngụy trang bằng cách nuôi gà vịt phía trước và phân công một người mang 2 quốc tịch Việt Nam, Trung Quốc là Lương Vận Thông (sinh năm 1963, trú tại tổ 8 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) cảnh giới bên ngoài 24/24h.

Thông cũng có nhiệm vụ ra bên ngoài mua lương thực tiếp tế cho 20 kẻ bên trong.