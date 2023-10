Đường hơn 700 tỷ ở Đà Nẵng tiếp tục chậm tiến độ, dân khổ sở đạp bùn lội nước

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Ban đầu dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022. Tháng 10/2022, dự án được HĐND Đà Nẵng điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm 81 tỷ đồng (tổng hơn 700 tỷ đồng) do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa… và gia hạn hoàn thành vào tháng 4/2023. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.