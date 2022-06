CSGT diễn tập trấn áp nhóm thanh niên lái ô tô lạng lách, tấn công lực lượng

Ngày 29/6, Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết trao giải “Hội thi Lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng CSGT năm 2022”. Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe, xử lý các tình huống trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và dẫn đoàn, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tạo sự lan toả, hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong nhân dân.