Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn có 63 công viên, vườn hoa phục vụ công ích do thành phố và UBND cấp huyện quản lý theo phân cấp. Ngoài ra, còn có các công viên, vườn hoa do các chủ đầu tư dự án các khu đô thị quản lý. Các công viên lớn hiện nay chủ yếu đang gặp khó khăn vẫn là vấn đề giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh vốn bao gồm công viên khu đô thị Tây Nam Hà Nội, quận Cầu Giấy; Công viên Chu Văn An (dự án 2 - công trình kiến trúc), huyện Thanh Trì; Công viên hồ Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm; Công viên Văn hóa - Vui chơi giải trí, Thể thao quận Hà Đông; Công viên Thiên văn học - Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông…