Chuyên gia: Dù Trump hay Biden là Tổng thống, đối đầu Mỹ-Trung ngày càng tăng

Bình luận bên lề cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trên kênh VTC 1,nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường nhận định, quan điểm cứng rắn với Trung Quốc là một trong những điểm chung hiếm hoi của hai ứng viên Tổng thống Mỹ trong các chính sách quan trọng. Theo ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, bất kể ông Donald Trump hay ông Joe Biden đắc cử, quan hệ Mỹ-Trung vẫn tiếp tục ở thế cạnh tranh, đối đầu.

Ông Trump và ông Biden đều muốn cứng rắn với Trung Quốc.

"Trước đây ông Biden khi làm Phó Tổng thống có giọng điệu thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng với bầu không khí chính trị và quan hệ Mỹ - Trung hiện nay, nếu ông Biden lên làm Tổng thống, quan điểm đó có thể sẽ thay đổi. Ông Biden cũng khẳng định sẽ có thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc, thậm chí cứng rắn hơn cả ông Trump", nguyên Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.

"Di sản nổi bật, nếu không muốn nói là lớn nhất, của ông Trump trong 4 năm đầu tiên chính là quan hệ với Trung Quốc. Quan hệ Mỹ -Trung đến nay gần 50 năm là chính sách can dự với mô hình chủ yếu là cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chinh sách can dự đối với Trung Quốc đã thất bại hoàn toàn. Mỹ chuyển sang chính sách coi Trung Quốc không phải phải đối tác mà là đối thủ chiến lược. Ông Biden cũng dùng từ đối thủ cạnh tranh.

Trước đây mô hình quan hệ Mỹ-Trung là là cạnh tranh-hợp tác, nay đã chuyển sang cạnh tranh-đối đầu, hợp tác gần như không còn. Đây chính là trạng thái mới trong quan hệ trung mỹ. Dù Trump hay Biden làm Tổng thống, nước Mỹ cũng đứng trước trạng thái này và cả hai Đảng đều ủng hộ chính sách cứng rắn với Trung Quốc.

Dù ai làm Tổng thống, mặt cạnh tranh đối đầu sẽ ngày càng tăng. Ông Biden khi vận động bầu cử đã rằng sẽ buộc Trung Quốc tuân thủ luật chơi quốc tế. Giọng điệu không còn giống thời ông Obama nữa".

Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng dưới thời ông Donald Trump.

Tuy nhiên ngoài mối quan hệ với Trung Quốc, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường chỉ ra rằng chính sách đối ngoại của hai ứng viên Tổng thống Mỹ về cơ bản là khác nhau, thậm chí ông Trump và ông Biden có những phương hướng trái ngược.

"Ông Trump vẫn chủ trương nước Mỹ là trên hết nên tập trung vào điều mà nhiều người gọi là chủ nghĩa biệt lập, tập trung vào nước Mỹ, phục vụ lợi ích nước Mỹ. Ông Trump gây sức ép cả với các nước đồng minh, coi nhẹ quan hệ NATO và EU, rút khỏi một loạt những cam kết quốc tế", ông Nguyễn Quốc Cường phân tích.

"Ông BIden lại muốn củng cố quan hệ đồng minh. Chính sách của ông Biden nhấn mạnh mong muốn rằng để duy trì sức mạnh Mỹ thì đặc biệt phải đẩy mạnh quan hệ đồng minh, đặc biệt là châu Âu, châu Á để gây sức ép với Trung Quốc. Ông Biden có thể quay trở lại chủ nghĩ đa phương nhiều hơn về cơ bản sẽ quay lại như thời Obama nhưng sẽ khó giữ được như vậy, đặc biệt là quan hệ với Trung Quốc".

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cũng đưa ra những nhận định về những diễn biến cuộc bầu cử sáng nay (4/11, giờ Việt Nam). Ông cho rằng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa sẽ được định đoạt ở các bang chiến địa.

"Đảng Dân chủ đã rút được kinh nghiệm thất bại sau khi bà Hilary Clinton thất cử trước Donald Trump. Bang Pennsylvania trong 2 lần ông Obama tranh cử, Đảng Dân chủ đều thắng. Tuy nhiên đến ông Donald Trump thì Đảng Cộng hòa đã giành lại được. Lần này Đảng Dân chủ tập trung vào những bang chiến địa, những bang luôn dao động để giành được phiếu. Ông Obama đi vận động cho Đảng Dân chủ ở Pennsylvania và Michigan, là những bang có số phiếu cao và có thể có ảnh hưởng quyết định", ông Nguyễn Quốc Cường phân tích.

"Một số bang luôn bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ, một số bang luôn bỏ cho Đảng Cộng hòa. Còn lại 6 đến 8 bang gọi là chiến địa, dao động, số phiếu đại cử tri không phải lớn nhất nhưng có vai trò quyết định. Những bang này nghiêng về bên nào, bên đó sẽ thắng cử. Do đó cả hai ả 2 ứng viên lần này đều tập trung bang chiến địa, đặc biệt là Pennsylvania và Florida".

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Donald Trump đã giành được 213 phiếu trong khi ông Joe Biden có 238 phiếu.

Ứng viên của Đảng Dân chủ Joe Biden thắng tại Vermont, Massachusett, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Illinois, New York, New Mexico, District of Columbia (thủ đô Washington), New Hampshire, Oregon, Carlifornia, Washington, Minnesota, Hawaii.

Đương kim Tổng thống, ứng viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump thắng tại Oklahoma, Mississippi, Arkansas, Alabama, Tennessee, Kentucky, West Virginia, South Carolina, Louisiana, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Colorado, Kansas, Missouri, Idaho, Florida, Nebraska, Montana.