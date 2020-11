Trực tiếp số phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Biden 131 phiếu - Trump 98 phiếu

Số phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 được VTC News cập nhật theo kết quả cập nhật từ Bloomberg.

Số phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Đương kim Tổng thống Donald Trump: 98 phiếu

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden: 131 phiếu

Số phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 được cập nhật thường xuyên. (Ảnh: BBC)

Cập nhật số phiếu bầu của các ứng viên:

Joe Biden: thắng tại Vermont, Massachusett, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Illinois, Washington DC, New York, New Mexico, Maine, District of Columbia.

Donald Trump: thắng tại Oklahoma, Mississippi, Arkansas, Alabama, Tennessee, Kentucky, West Virginia, South Carolina, South Dakota, Louisiana, Wyoming, North Dakota, Colorado, Kansas.

Tính tới nay, Florida là bang chiến trường có diễn biến kịch tính nhất. Với 99% số phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 của bang này đã được kiểm, Tổng thống Trump đang chiếm ưu thế.

Trong khi đó, theo New York Times, vị Tổng thống đương nhiệm có tới 95% cơ hội chiến thắng tại bang nắm giữa 29 phiếu đại cử tri này.

Cùng với Florida, Georgia và North Carolina là các bang buộc phải thắng với ông Trump. Nếu sảy chân ở các bang này, cánh cửa tới Nhà Trắng của ông sẽ rất hẹp.

Còn với ứng viên đảng Dân chủ Biden, nếu thất bại ở những bang trên, cơ hội với ông không phải đã hết.

