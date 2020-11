Cuộc đua Tổng thống Mỹ: Biden ngồi ở 'chung kết' chờ, Trump chỉ mới ở 'bán kết'

Hà Nội trở lạnh, mưa kèm với gió to khiến người vô gia cư đã khổ nay càng khổ hơn, họ phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" không nơi nương tựa.

Do ảnh hưởng của bão số 10 nên từ đêm nay, tại các tỉnh miền Trung có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi lên đến 350mm.