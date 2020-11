Video: Lo bạo động, xe tải và hàng rào chắn được dựng trước tháp Trump

Trước những lo ngại về khả năng xảy ra biểu tình, thậm chí là bạo động sau bầu cử cho dù ông Trump hay ông Biden thắng cử, nhiều địa điểm trên toàn Mỹ đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh. Sở Cảnh sát New York đã bố trí xe tải và hàng rào bao quanh tháp Trump - trụ sở của Tổ chức Trump tại Đại lộ số 5 của Thành phố New York.

Người dùng mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh và video từ Đại lộ số 5, cho thấy một số xe tải và ô tô của Sở Cảnh sát New York ngăn các phương tiện khác đến gần trong khi những người ở gần tháp Trump cầm băng rôn với các thông điệp chính trị.

Video: Lo bạo động, xe tải và hàng rào chắn được dựng trước tháp Trump

Lực lượng Vệ binh quốc gia tại một số bang ở Mỹ được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng ngăn chặn các cuộc biểu tình có thể trở thành bạo loạn sau bầu cử

Military Times đưa tin, khoảng 3.600 binh sĩ đã được triển khai tại 16 bang trong ngày bầu cử. Theo đó, khoảng 1.000 binh sĩ được điều tới bang Massachusetts, 300 người tới Arizona, 300 lính tới Alabama và số còn lại lần lượt được triển khai tại các bang Florida, Oregon và Illinois. Số binh sĩ được điều động lần này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ việc phòng thủ không gian mạng, kiểm tra các cuộc thăm dò và có mặt khi các cuộc bạo động xảy ra.

Hàng rào xung quanh Nhà Trắng cũng đã được dựng lại vì lo ngại biểu tình hàng loạt, bất ổn dân sự và thậm chí là nổi dậy có vũ trang có thể xảy ra sau ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đang chứng kiến số cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong hơn một thế kỷ qua. Theo Dự án bầu cử Mỹ, hơn 101 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Trên toàn nước Mỹ, số cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay bằng 73% tổng số phiếu được kiểm trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016.