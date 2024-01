Cận cảnh nhà ở xã hội, khu tái định cư không người ở.

Theo Sở Xây dựng Kon Tum, do không có kinh phí quản lý nên Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng chưa tổ chức việc quản lý chặt chẽ tòa nhà này mà nhờ chủ đầu tư, đơn vị thi công rào chắn để bảo vệ. Thời gian qua có người đã phá hoại gây ra một số hư hỏng. Do đó, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, chủ đầu tư đã báo cho cơ quan công an và đề nghị kinh phí hỗ trợ từ ngân sách để tổ chức bảo vệ tòa nhà.