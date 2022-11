Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku

"Ngày mưa nước thải có màu đen kịt, nổi bọt màu trắng xóa cứ thế chảy hết ra con suối cạnh nhà. Gia đình tôi có đào một giếng nước để sử dụng song thời gian gần đây cũng không dám dùng để ăn uống vì lo sợ nguồn nước bị ảnh hưởng do nước thải từ bãi rác ngấm vào đất. Để có nước phục vụ cho việc ăn uống, cứ 2 ngày là nhà tôi lại phải chạy đi mua 1 can 20 lít nước về dùng, tốn kém vô kể", bà An bức xúc.