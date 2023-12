‘Bác sỹ rởm’ tiêm filler chui: Hậu quả khủng khiếp, không thể cứu vãn

Sau hành trình thâm nhập làm học viên của “lò” đào tạo tiêm filler, botox “chui”, PV VTC News có buổi làm việc với TS.BS Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Giảng viên chính bộ môn Da liễu - Đại Học Y Dược TP.HCM, Trưởng đơn vị Da liễu &Thẩm mỹ da - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Hiện TS.BS Nguyễn Thị Hồng Chuyên đang tham gia giảng dạy lớp “Kiến thức và thực hành tiêm Botulinum toxin trong thẩm mỹ da” được tổ chức bởi bộ môn Da liễu, Đại Học Y Dược TP.HCM.

Video: Hãi hùng bị ép tiêm lên mặt mẫu sau 1 giờ học việc

- Tình trạng đào tạo “chui” các khoá tiêm filler, botox đang diễn ra tràn lan, gây hệ luỵ khôn lường cho khách hàng. Theo bác sỹ, nguyên nhân của “trào lưu” này là gì?

Nhu cầu làm đẹp nở rộ, đến từ mọi tầng lớp, đối tượng và đáp ứng nhu cầu ấy trở thành xu thế. Trong khi “học việc” từ các lò đào tạo “chui” lại quá đơn giản. Tất cả gói gọn trong những dụng cụ thô sơ như ống tiêm, găng tay, sát khuẩn, nước muối sinh lý, ghế ngồi.

Trào lưu này hình thành do có hai đối tượng khách hàng. Một là khách đi học, hai là khách đi tiêm. Khách đi học muốn thủ tục đơn giản, học nhanh, được hành nghề sớm mà không chịu tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật.

Họ không ngần ngại ra số tiền lớn với mong muốn nhanh thu hồi vốn như lời hứa hẹn của người dạy. Những người này thường là tay ngang, không có chuyên môn về ngành y.

Đối tượng thứ hai là khách hàng đi tiêm. Khi đến những cơ sở uy tín, có bác sỹ trực tiếp thăm khám, thì họ không mặn mà bởi bác sỹ chính quy thường sẽ tư vấn, phân tích cặn kẽ về các phương pháp làm đẹp và các tác dụng phụ có thể gặp.

Các cơ sở chính quy cũng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đúng theo quy chuẩn y tế, do đó giá thành chắc chắn không thể rẻ được, mà điều này lại khiến người muốn đẹp mà phải rẻ không ưa chuộng. Ngược lại, khi đi tư vấn tại các chỗ làm chui thì họ lại dễ dàng nghe theo vì tư vấn viên luôn nói như rót mật vào tai, khẳng định an toàn và đẹp ngay lập tức.

Hai đối tượng này góp phần thúc đẩy “cuộc đua” mở khoá đào tạo “chui”, là vấn nạn hiện nay mà chúng ta đang phải đối mặt.

- Những hậu quả của việc tiêm filler, botox không đúng kỹ thuật là gì, thưa bác sỹ?

Tai biến với tác dụng phụ của tiêm xoá nhăn và thon gọn do Botulinum Toxin A (thương hiệu phổ biến là Botox, nên vẫn thường gọi thông dụng vắn tắt là botox) thường đến từ nhiều nguy cơ. Trong đó, nguy cơ méo lệch, sụp mi do tiêm không đúng kỹ thuật, không đúng liều lượng thường xảy ra nhất. Tiếp đến là nguy cơ dị ứng do tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, có lẫn tạp chất hoặc hư hại, bảo quản không đúng cách.

Còn chất làm đầy (filler, chứa hyaluronic acid dùng vào mục đích làm đầy và tăng thể tích vùng mô) đặc hơn nên khi tiêm vào lòng mạch máu, có nguy cơ làm tắc mạch. Cũng có khi, không phải tiêm vào lòng mạch nhưng tiêm quá nhiều dẫn đến chèn ép mạch máu, cũng dẫn đến biến chứng hoại tử vùng mô được tưới máu bởi mạch máu đó.

Tắc mạch, chèn ép mạch máu là nguy cơ đáng ngại nhất vì có thể dẫn đến các tai biến không thể cứu vãn được ví dụ như mất thị lực, tắc mạch não, hoại tử da... Đa số các tai biến xảy ra gây tử vong hay hoại tử như nhiều trường hợp gần đây, chủ yếu là do những người không biết làm, làm nghề tay ngang, được đào tạo “siêu tốc”.

Một nguy cơ khác cũng rất đáng ngại, đó là nhiễm trùng. Nó đến từ sự kém vệ sinh trong quy trình tiêm chích, dễ dẫn đến tình trạng lây nhiễm vi trùng, vi nấm nguy hiểm. Nghiên cứu cho thấy, nền tảng kiến thức, sự am hiểu về kỹ thuật tiêm và kinh nghiệm của bác sỹ chính là chìa khoá quan trọng để giúp giảm thiểu các tai biến nghiêm trọng khi tiêm filler.