Anh sẽ không cho sinh viên Trung Quốc học các môn ‘nhạy cảm’

Theo Chương trình Phê duyệt Công nghệ Học thuật của Anh (ATAS), các ứng viên sau đại học từ nước ngoài được yêu cầu kiểm tra an ninh để nghiên cứu các môn học mà kiến thức có thể được sử dụng trong các chương trình vũ khí. Theo tờ Times, danh sách các môn học sẽ được mở rộng, bao gồm các lĩnh vực liên quan đến an ninh mạng và máy bay.

Anh sẽ thắt chặt quy định về môn học mà sinh viên nước ngoài có thể học nhằm ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của sinh viên Trung Quốc, theo Times.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin của Times, Bộ Ngoại giao Anh cho biết chính phủ đã triển khai việc mở rộng ATAS gần đây để bao gồm công nghệ quân sự, nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ của Anh luôn theo kịp các mối đe dọa toàn cầu. “Là một quốc gia cởi mở, chúng tôi hoan nghênh sinh viên nước ngoài, bao gồm cả từ Trung Quốc, nơi họ bổ sung làm giàu nền học thuật của các trường đại học hàng đầu thế giới của chúng tôi,” một phát ngôn viên cho biết.

“Nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận những hợp tác làm tổn hại đến an ninh quốc gia của chúng tôi và ATAS là một trong những quy trình mạnh mẽ mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ an ninh quốc gia và chống lại sự can thiệp của nước ngoài”.

Theo Times, các biện pháp này dự kiến sẽ chặn hàng trăm sinh viên Trung Quốc vào Anh, và thị thực cho những người đã đăng ký sẽ bị thu hồi nếu họ bị coi là có rủi ro.

Theo trang web của ATAS, các ứng viên từ các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ được miễn chương trình này, có nghĩa là họ không bị yêu cầu kiểm tra trước khi nghiên cứu các môn học.