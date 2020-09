Xúc động lễ khai giảng của 2 thầy cô và 7 học trò giữa đảo tiền tiêu Tổ quốc

Cũng xung phong lên đảo dạy học, cô giáo viên Nguyễn Thị Phượng (điểm trường đảo Trần, trường mầm non Thanh Lân) vui mừng đón 3 bé mầm non tới trường. Năm học này, lớp cô Phượng có một em 3 tuổi, một em 4 tuổi và một em 5 tuổi. Do chưa có điểm trường riêng nên cả cô và trò đều đang học nhờ tại một phòng học của điểm trường tiểu học.