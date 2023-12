Vướng mặt bằng 2 hộ dân, cầu hơn 337 tỷ đồng ở Quảng Nam 'đứng hình'

Dự án cầu Thanh Nam do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng TP Hội An làm chủ đầu tư. Công trình bắc qua sông Thu Bồn, nối liền hai phường Cẩm Châu và Cẩm Nam (TP Hội An), được khởi công từ năm 2020 với tổng mức đầu tư hơn 337 tỷ đồng.