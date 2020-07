Vietjet tăng các chuyến 'giải cứu' công dân Việt hồi hương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hãng Hàng không Vietjet đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly trong nước.

Theo đó, ngày 18/7, chuyến bay quốc tế đưa 240 công dân Việt Nam tại Philippines hồi hương do Vietjet khai thác đã trở về nước an toàn.

Vietjet tăng cường các chuyến “giải cứu” công dân Việt hồi hương.

Trong tháng 7/2020, Vietjet đã thực hiện 3 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Sri Lanka, Bangladesh về nước và dự kiến sẽ khai thác thêm 4 chuyến bay giải cứu công dân từ Philippines, Nga, Brunei, Indonesia và Myanmar.

Hành khách trên chuyến bay là những công dân nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Cho đến cuối tháng 7, Vietjet dự kiến đưa được gần 10.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, tuân thủ đầy đủ các điều kiện nhập cảnh và cách ly theo quy định.

Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan quản lý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn trước, trong và sau khi thực hiện chuyến bay.

Ngay từ những ngày đầu tiên dịch COVID-19 bùng phát, Vietjet đã nhanh chóng triển khai chiến dịch giải tỏa hành khách bằng nhiều chuyến bay miễn phí, nhiều chuyến bay không tải một chiều, đưa công dân Việt Nam và nước ngoài hồi hương. Tất cả hành khách, phi hành đoàn, phương tiện, tàu bay đều an toàn tuyệt đối.

Hãng cũng tham gia vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hoá thiết yếu, trang thiết bị y tế phòng chống dịch và trao tặng hơn 2,5 triệu khẩu trang y tế cho nhân dân các nước Anh, Pháp, Đức và Mỹ nhằm hỗ trợ đẩy lùi dịch COVID-19.

Trên cơ sở kết quả triển khai các chuyến bay giải cứu, Vietjet sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và Chính phủ để kịp thời điều chỉnh tần suất các chuyến bay phù hợp với tình hình; tăng chuyến bay cứu hộ, mở các chuyến bay thương mại nhằm đón công dân Việt Nam về nước.

Hiện Vietjet đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để sẵn sàng mở lại các đường bay quốc tế khi có sự cho phép của Chính phủ.