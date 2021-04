Việt Nam bác thông tin sai lệch về lực lượng dân quân tự vệ biển

(VTC News) -

Liên quan tới thông tin đăng tải trên một tạp chí quân sự Trung Quốc nói "lực lượng dân quân biển của Việt Nam hoạt động gần vùng biển đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đe dọa lực lượng thực thi pháp luật, hàng hải và an ninh quốc phòng của Trung Quốc", phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt cho biết: "Chúng tôi bác bỏ những thông tin không đúng về lực lượng dân quân tự vệ biển của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, toàn dân theo luật dân quân tự vệ năm 2019. Dân quân tự vệ biển là một phần của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển đảo".

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt.

Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, dân quân tự vệ biển Việt Nam và các lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển tuyệt đối tuân thủ luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Trong bài viết đăng tải tuần trước, tờ SCMP dẫn bài xã luận trên một tạp chí quân sự của Trung Quốc nói Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân biển của mình trên Biển Đông.

Tạp chí này còn khẳng định lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của họ trên vùng biển gần đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đe dọa đến việc thực thi luật hàng hải và an ninh quốc phòng quốc gia của Trung Quốc. Tạp chí Trung Quốc nhấn mạnh vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc và xử lý kịp thời.

Trên thực tế, Trung Quốc mới là nước đẩy mạnh các hoạt động khiêu khích trên Biển Đông với việc điều động lực lượng dân quân biển len lỏi tới các khu vực tại vùng biển này dưới danh nghĩa tàu đánh cá.

Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận sự hiện diện của đội quân này khi bị chất vấn. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây cho rằng cái gọi là dân quân biển này thực chất là một phần không thể tách rời trong nỗ lực thực thi các yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và sẽ kiên quyết, kiên trì các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp, chính đáng đó.