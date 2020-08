Vì sao cựu cầu thủ CLB bóng đá Nam Định Khương Quốc Tuấn bị truy nã?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Khương Quốc Tuấn (47 tuổi, quê Nam Định) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã bị can đối với Tuấn do người này đang bỏ trốn.

Cưu cầu thủ Khương Quốc Tuấn

Tuấn là cựu cầu thủ của CLB bóng đá tỉnh Nam Định.Trong thời gian thi đấu cho CLB Nam Định, Quốc Tuấn đá trung vệ, từng cùng đội bóng giành chức vô địch U21 quốc gia 2011. Không lâu sau đó, Tuấn từ giã sân cỏ.

Bị can trước đó dùng tên giả là Bùi Tiến Hà, bị lực lượng biên phòng Bắc Sơn (tỉnh Quang Ninh) bắt quả tang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 14/8.

Lực lượng chức năng đã đưa Tuấn đi cách ly tập trung tại khu cách ly Centre Way ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 24/8, Tuấn bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Người dân nếu phát hiện Khương Quốc Tuấn có quyền bắt giữ và giải bị can đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND gần nhất hoặc báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định qua số điện thoại: 0692.741.332.