Vaccine COVID-19 Trung Quốc đắt gấp 10 lần Nga, có thể bán hàng loạt cuối 2020

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới mới đây, ông Liu Jingzhen - Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc SinoPharm cho biết vaccine mà tập đoàn này phát triển đã bước vào giai đoạn thử nghiệm 3 trên người ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất.

"Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thứ 3, vaccine sẽ chuyển sang giai đoạn phê chuẩn. Chúng tôi dự đoán có thể đưa vaccine ra thị trường vào cuối tháng 12 năm nay", ông Liu cho biết.

Liên quan tới vấn đề khác cũng rất được quan tâm là giá cả, ông Liu tiết lộ "vaccine sẽ được định giá không quá cao".

Vaccine Trung Quốc dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm nay. (Ảnh: AP)

"Dự tính sẽ mất vài trăm NDT cho một mũi và 2 mũi sẽ rơi vào khoảng dưới 1.000 NDT (144,27 USD), tiêm cách nhau 28 ngày", ông cho hay.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty R-Farm, Alexei Repik, phát biểu với đài truyền hình Russia 24 hôm 12/8 cho biết. giá bán vaccine Sputnik V của Nga ra thị trường quốc tế ít nhất là 10 USD cho 2 liều. “Nếu chúng ta nói về thị trường xuất khẩu, theo ước tính của chúng tôi, vaccine Sputnik V có giá ít nhất là 10 USD cho 2 liều. Những lô hàng đầu tiên có thể khá đắt”, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty R-Farm Alexei Repik chia sẻ.

Cuộc đua bào chế vaccine trên thế giới đang ngày càng nóng hơn sau khi Nga tuần trước tuyên bố trở thành nước đầu tiên đăng ký vaccine chống COVID-19.

Hơn 200 ứng viên vaccine đang được phát triển, trong đó có hơn 20 loại đang thử nghiệm lâm sàng trên người.

Trung Quốc hôm 17/8 cấp bằng sáng chế đầu tiên cho vaccine Ad5-nCOV do công ty dược phẩm sinh học Trung Quốc CanSino Biologics Inc. và một nhóm do chuyên gia về bệnh truyền nhiễm quân đội Trung Quốc nghiên cứu và bào chế.

Về vaccine của Sinopharm, ông Liu không đề cập tới việc bảo hiểm có hỗ trợ chi trả phí tiêm phòng hoặc vaccine có được đưa vào chương trình tiêm chủng miễn phí của nước này hay không.

"Không phải tất cả 1,4 tỷ dân Trung Quốc sẽ phải tiêm nó", ông này nói thêm.