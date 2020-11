Ứng viên vaccine COVID-19 thứ 5 của Trung Quốc vào giai đoạn thử nghiệm 3

(VTC News) - Tổng thống Nga Vladimir Putin là nguyên thủ duy nhất trong nhóm 5 nước Hội đồng bảo an LHQ chưa chúc mừng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

(VTC News) - Lãnh đạo các nước ASEAN và New Zealand khẳng định các quốc gia cần chung tay đóng góp để duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

(VTC News) - WHO cảnh báo sự mất niềm tin của công chúng khiến ngay cả những phương pháp điều trị hiệu quả nhất chống lại đại dịch COVID-19 không còn ý nghĩa.

(VTC News) - Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ, ASEAN hoan nghênh Mỹ đóng góp tích cực cho duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.