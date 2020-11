WHO nói niềm tin của công chúng quan trọng hơn vaccine COVID-19

Giám đốc bộ phận tiêm chủng, vaccine và sinh phẩm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Kate O'Brien cho biết: "Một loại vaccine để trong tủ đông, tủ lạnh hoặc trên kệ và không được sử dụng sẽ không thể giúp ngăn chặn đại dịch COVID-19".

“Chúng ta sẽ không thể thành công trong việc kiểm soát đại dịch với việc chỉ sử dụng vaccine để ngăn ngừa dịch bệnh. Điều này chỉ được hiện thực hóa khi mọi người sẵn sàng tiêm vaccine”, bà Kate O'Brien nói.

Theo Giám đốc bộ phận tiêm chủng, vaccine và sinh phẩm của WHO, cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường niềm tin của công chúng, khẳng định các loại vaccine mà WHO tham gia phát triển đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

WHO cho rằng, niềm tin của công chúng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Bà Kate O'Brien bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tốc độ điều chế vaccine ngừa COVID-19. Trong bối cảnh đại dịch này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1,3 triệu người trên thế giới, sự cần kíp để có vaccine trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc chậm ra mắt vaccine COVID-19 cũng như những thông tin sai lệch trong việc bào chế, phát triển vaccine đang khiến cho công chúng ngày càng mất niềm tin,

Hôm 9/11, hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức công bố vaccine tiềm năng. Vaccine này đã chứng minh được 90% hiệu quả trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong các thử nghiệm giai đoạn cuối đang diễn ra với hơn 40.000 người.

Giám đốc bộ phận tiêm chủng, vaccine và sinh phẩm của WHO O'Brien ca ngợi các kết quả tạm thời là "cực kỳ quan trọng", bày tỏ hy vọng dữ liệu sơ bộ từ một số loại vaccine ứng cử viên khác trong các thử nghiệm tiên tiến tương tự sẽ sớm được công bố.

WHO cho biết, hiện có 187 loại vaccine COVID-19 đang triển khai nghiên cứu trên toàn thế giới, trong đó có 38 vaccine đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, 149 loại đang trong quá trình nghiên cứu tiền lâm sàng.

Hiện có hơn 150 quốc gia đã đồng ý tham gia Chiến dịch Tiếp cận Vaccine COVID-19 Toàn cầu (COVAX), nhằm cung cấp số liều tiêm trị giá 2 tỷ USD cho đến cuối năm tới. WHO cũng đã công bố kế hoạch chi tiết phân phối vaccine toàn cầu, được tính toán chặt chẽ. WHO không khuyến khích tích trữ mà tập trung tiêm chủng cho người có nguy cơ nhiễm bệnh cao ở mọi nơi.