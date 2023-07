Trùm cho vay lãi nặng dưới vỏ bọc bỏ mối thịt gà

Ngày 9/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP.HCM) đang tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (41 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/5, anh V.T.H. (39 tuổi, ngụ quận 12) đến Công an phường Tân Thới Hiệp trình báo: Vào buổi trưa cùng ngày, nam thanh niên đi xe máy đến trước nhà anh H. và ném 2 bọc nylon chứa chất bẩn vào trong nhà rồi tẩu thoát. Trước khi bị ném chất bẩn, gia đình anh H. có mâu thuẫn với ông Tùng.

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan công an. (Ảnh: A.X)

Được mời lên làm việc, ông Tùng thừa nhận hành vi thuê người tạt chất bẩn vào nhà anh H. Nguyên nhân xuất phát từ việc con chó cưng của ông phóng uế bừa bãi trước nhà anh H. và bị anh H. dùng cây đánh.

Do bực tức, ông Tùng đã thuê người tạt chất bẩn vào nhà của anh H. để trả thù.

Theo cơ quan công an, hành vi tạt chất bẩn của Tùng chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự, nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về việc kiên quyết truy quét, xử lý nghiêm các nghi phạm cho vay lãi nặng, Công an quận 12 tiếp tục mở rộng điều tra.

Kết quả, các trinh sát phát hiện ông Tùng dưới vỏ bọc người bỏ mối gà thịt cho các quán ăn trên địa bàn quận 12 để hoạt động cho vay lãi nặng.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 5 năm nay, ông Tùng đã cho chị L.T.T. (34 tuổi, ngụ quận 12) 11 lần vay tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng (lần cho vay thấp nhất là 100 triệu đồng và cao nhất là 600 triệu đồng) với lãi suất cho vay 6-20%/tháng.

Lần gần nhất là vào ngày 28/5, ông Tùng cho chị T. vay số tiền là 400 triệu đồng, trả góp trong 29 ngày. Tổng số tiền gốc và lãi phải trả là 464 triệu đồng, tương đương lãi suất khoảng 20%/tháng, tức 240%/năm (số tiền lãi phải trả khoảng 64 triệu đồng/tháng).

Từ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, Công an quận 12 xác định hành vi của ông Tùng đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngày 7/7, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt giữ nghi phạm này để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định.

(Nguồn: Zing News)