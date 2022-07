Khởi tố vụ nam thanh niên cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 22/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh đã khởi tố vụ án nam thanh niên mở tài khoản trên mạng internet để quản lý, cho vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 4 tỳ đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2020, Trần Tiến Dũng (SN 1993, ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu xài. Dũng tạo và sử dụng tài khoản tên “0393915xxx@gmail.com”, đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.

Trần Tiến Dũng tại cơ quan công an.

Từ thời điểm trên đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7/2022, quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay. Trong đó, 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi thu gần 20 triệu đồng; 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1.500 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi thu là hơn 4 tỷ đồng và 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng.

Có 4 người ở huyện Nam Sách vay tiền với số tiền vay hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100% gồm Hoàng Thị L. (SN 1970, ở xã Hồng Phong); Đàm Đức D. (SN 1995, ở xã Quốc Tuấn); Lê Ngọc H. (SN 1989, trú tại xã Hợp Tiến) và Nguyễn Văn H. (SN 1982, ở xã Nam Tân).

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ.