Học sinh tiểu học reo hò vui mừng trước ngày quay trở lại trường

Biết mình sẽ được trở lại trường học vào ngày 11/5 tới đây, các học sinh trường Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) đều háo hức mong đợi. Các em có những cách bày tỏ niềm hân hoan hạnh phúc này khiến thầy cô và các bố mẹ phải bật cười vì quá đỗi hồn nhiên và đáng yêu.

“Con có cảm xúc gì khi biết tin mình sắp được trở lại trường học?” là thử thách dễ thương cuối cùng trong mùa nghỉ tránh dịch COVID-19 mà các thầy cô giáo và phụ huynh cùng phối hợp thực hiện dành cho các bạn nhỏ trường Tiểu học Ban Mai.

Các bố mẹ đóng vai trò là sứ giả đưa tin, và sẵn sàng sử dụng điện thoại ghi hình lại cảm xúc của các con.

Một video tổng hợp lại những khoảnh khắc “vỡ òa” niềm vui như thế vừa được nhà trường chia sẻ tới phụ huynh toàn trường qua fanpage, khiến bố mẹ nào cũng thích thú, và hiểu được niềm háo hức đợi mong, niềm vui khi được đến trường của con trẻ.

Cô bé Bảo Anh (lớp 1A8) ngay khi biết sắp đi học, bé đứng bật dậy, nhảy lên và giơ tay hô lớn “Ồ…ô zê zê zê…”.

Cô bé Phạm Dương ngồi bên bình hoa hồng vàng tâm sự: “Ở nhà mấy tháng nay con rất buồn. Dịch COVID-19 lan truyền khắp nơi khiến con không đi học được. Con nhớ các bạn, các cô. Con chỉ muốn được học ngay bây giờ, chỉ muốn được đến lớp ngay bây giờ thôi".

Cô bé lớp 2A7 nhảy lên khua tay chân và rạng rỡ: “Nghe tin tuần tới được đi học, con rất vui. Hôm đấy đi con sẽ mặc quần áo thật đẹp, sẽ chơi thật thỏa thích, và con sẽ thật ngoan trong giờ học”.

Em Nguyễn Bích Vân (2A8) bày tỏ như một bài văn: “Con rất vui và háo hức, chúng con sắp được quay trở lại trường. Ngôi trường thân yêu – nơi có các bác bảo vệ tươi cười đón chào ở cổng trường. Nơi có các cô lao công giúp trường lớp sạch đẹp. Nơi có các bác đầu bếp làm ra những món ăn ngon. Và đặc biệt nơi đó có cô giáo và các bạn mà con vô cùng yêu quý”.

Em Hà Ngọc Vân Trang (2i2) giới thiệu nhật ký, vẽ minh họa về những điều em làm trong mùa dịch, như ăn uống đầy đủ, rửa tay sạch sẽ, giữ khoảng cách an toàn…

Không chỉ bày tỏ niềm vui, nhiều học sinh còn hào hứng chia sẻ những điều ý nghĩa mình chủ động thực hiện trong kỳ nghỉ. Em Hà Ngọc Vân Trang (2i2) giới thiệu nhật ký mình làm trong mùa corona qua một sản phẩm sáng tạo từ môn Mỹ thuật, với những vòng gấp mở ra từng trang. Trên đó có hình vẽ minh họa về những điều em đã làm trong mùa dịch, như ăn uống đầy đủ, rửa tay sạch sẽ, giữ khoảng cách an toàn…

Với các học sinh độ tuổi lớn hơn như Nguyễn Tấn Trung (4A3) lại có cách bày tỏ sâu sắc khi thể hiện lòng tri ân tới đội ngũ những người cùng chung tay chống và đẩy lui dịch bệnh trong những ngày qua.

“Chúng con được quay lại trường là điều rất may mắn, bởi Việt Nam Nam đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh nên con sắp được trở lại trường. Con cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, cũng như Đảng và nhà nước. Con cảm thấy tự hào khi được sinh ra tại mảnh đất Việt Nam”, Em Tấn Trung chia sẻ.

Không chỉ thể hiện niềm vui và lời cảm ơn, nhiều học sinh còn chia sẻ cách mình sẽ chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn khi quay lại trường như luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn, mang theo bình nước cá nhân, nghe lời thầy cô.

Cô Nguyễn Thị Thanh Nương (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, không chỉ học sinh, mà thầy cô giáo toàn trường cũng rất háo hức mong đợi ngày đón học sinh trở lại. Trường đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh như: vệ sinh khử khuẩn, phun thuốc muỗi, làm sạch toàn trường liên tục từ ngày 4 đến 9/5, đồng thời xây dựng hệ thống thực đơn dinh dưỡng, an toàn, phù hợp với thời tiết sang hè, phân công thực hiện đảm bảo an ninh, khử khuẩn xe tuyến, và kiểm soát, đo nhiệt độ khách ra vào trường.

Giáo viên dọn dẹp trường lớp sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

“Ngay khi có quyết định của Bộ GD&ĐT về việc cho học sinh trở lại trường vào ngày 11/5, Ban giám hiệu lập tức thành lập Đội hành động, triển khai kế hoạch chuẩn bị đón học sinh với 4 mục tiêu tạo sự an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên; tạo tâm thế sẵn sàng đến trường và thích nghi với thời gian biểu ở trường.

Bên cạnh đó, các thầy cô giáo cũng sẵn sàng hệ thống lại kiến thức học online; xây dựng lại chương trình cho 10 tuần từ 11/5 đến hết 10/7, đồng thời cứ 3 thầy cô tạo thành một đội vẽ các poster chào đón, tạo sự bất ngờ khi học sinh trở lại trường”, cô Nương nói.

Theo dõi những hoạt động các thầy cô giáo chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, chị Phạm Lan Anh (Hà Đông, Hà Nội) có 2 con đang theo học tại lớp 2A2 và lớp 4T tại trường chia sẻ: “Ngày đi học trở lại rất gần, nhìn những hình ảnh các cô dọn dẹp, vệ sinh chuẩn bị chu đáo đảm bảo an toàn cho các con ngày đến trường, mới thấy được tình cảm và hiểu được vì sao con mong mỏi đi học đến vậy...

Các thầy cô đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ để các con có ý thức sống tích cực hơn, biết quan tâm đến mọi người, và có trách nhiệm với cộng đồng. Với tinh thần đồng lòng, đồng sức, chắc chắn chúng ta sẽ tạo dựng được môi trường an toàn và đẩy lui dịch bệnh".