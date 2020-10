Thứ trưởng Bộ GTVT xuyên đêm chỉ huy thông tuyến vào khu sạt lở ở Trà Leng

Ghi nhận của PV VTC News cho thấy, quãng đường từ trung tâm huyện Bắc Trà My đến khu vực xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) có chiều dài khoảng hơn 40km xuất hiện hơn 20 điểm sạt lở lớn, nhỏ nhưng đến chiều cùng ngày, các điểm sạt lở cơ bản được xử lý và đường thông tuyến.

Tuy nhiên, từ khu vực trung tâm xã Trà Leng đến vị trí vụ sạt lở vùi lấp 11 hộ gia đình ở thôn 1 (xã Trà Leng) có chiều dài hơn 10km nhưng có 4-5 điểm sạt lở khá nghiêm trọng, khiến việc tiếp cận và đưa phương tiện, máy móc vào hiện trường phục vụ việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

20h30 ngày 29/10 ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT trực tiếp đứng chỉ đạo công tác thông tuyến vào khu vực sạt lở vùi lấp 11 hộ gia đình ở xã Trà Leng.

Trước thực tế đó, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT trực tiếp có mặt tại các điểm sạt lở trên tuyến đường vào hiện trường. Trong số các điểm sạt lở có một điểm có diện tích khá rộng, bùn lầy bao phủ đường đi vói độ dày lên đến hơn 1 mét kèm theo những khúc cây to từ trên núi trút xuống.

Điểm sạt lở này nằm cách khu vực vùi lấp 11 hộ gia đình khoảng 3-5km và cách trung tâm xã Trà Leng chừng 5-6km, đến 20h30 lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể thông tuyến tại điểm sạt lở này.

Tại hiện trường, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, lực lượng chức năng sẽ làm việc xuyên đêm để cố gắng thông tuyến vào khu vực sạt lở để ứng cứu người dân càng sớm càng tốt.

Lực lượng chức năng sẽ làm việc xuyên đêm để thông tuyến vào hiện trường vụ sạt lở.

Ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường vụ vùi lấp 11 hộ gia đình ở xã Trà Leng thì hiện chỉ có một máy xúc cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân đội đang triển khai cùng tuyến. Chiều cùng ngày một số đơn vị thuộc Quân khu V cũng điều động chiến sĩ hành quân vào khu vực sạt lở để tìm kiếm người dân còn mất tích.

Đại tá Nguyễn Hoài Sơn - Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn công binh 270 cho biết, khoảng 18h ngày 29/10, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị hành quân vào đến hiện trường vụ sạt lở. Đến nơi, các cán bộ chiến sĩ khẩn trương triển khai đội hình để vào khu vực tìm kiếm những người dân mất tích.

Theo Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn công binh 270, lực lượng thuộc đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ đơn vị khác làm việc xuyên đêm để tìm kiếm nguời dân mất tích.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thông tin, đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 53 người dân thuộc 11 hộ gia đình ở nóc Ông Đề bị thôn 1 (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) sạt lở càn quét vẫn còn 14 người mất tích. 33 người may mắn thoát chết nhưng bị thương đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Đáng chú ý, trong số những người bị thương có nhiều trẻ em.

Video: Bác sĩ quân y sơ cứu khẩn cấp người dân bị thương do sạt núi