Ảnh: Xuyên đêm mở đường vào khu vực sạt lở ở Trà Leng

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thông tin, đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 53 người dân thuộc 11 hộ gia đình ở nóc Ông Đề bị thôn 1 (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) sạt lở càn quét vẫn còn 14 người mất tích. 33 người may mắn thoát chết nhưng bị thương đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Đáng chú ý, trong số những người bị thương có nhiều trẻ em.