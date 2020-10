Sạt lở núi vùi lấp 53 người ở Quảng Nam: EVN điều máy phát điện hỗ trợ cứu hộ

Ngày 29/10, đại diện Tập đoàn Điện lực (EVN) cho biết, do đường dây độc đạo 35kV Tam Kỳ - Trà My bị ảnh hưởng vì bão số 9 nên toàn bộ huyện Nam Trà My bị mất điện.

Tuy nhiên, từ 7h sáng nay 29/10, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã huy động 1 máy phát điện diesel đặt tại UBND huyện Nam Trà My để điều hành công tác cứu hộ.

“PC Quảng Nam cũng đang tìm cách đưa máy phát điện lên hiện trường xã Trà Len, huyện Nam Trà My để phục vụ cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp tại khu vực này”, đại diện EVN cho biết.

EVN cho biết khoảng hơn 2 triệu khách hàng tại miền Trung bị mất điện do bão số 9. (Ảnh: EVN)

Trong khi đó tại huyện Bắc Trà My, khu vực UBND huyện đã được cấp điện từ máy phát của điện lực. Đây là trụ sở của sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

Hiện lãnh đạo điện lực và các công nhân điện cũng tổ chức ứng trực tại các địa điểm trên, sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan chức năng 24/7.

Như VTC News đưa tin, chiều tối 28/10, tại thôn 1, xã Trà Vân và thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My xảy ra sạt lở núi. Theo báo cáo, 45 người ở xã Trà Leng và 8 người ở xã Trà Vân bị vùi lấp. Lúc 23h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 7/8 nạn nhân bị vùi lấp ở xã Trà Vân.

Trà Leng là xã nằm phía Bắc huyện Nam Trà My, cách trung tâm hành chính huyện gần 32km có địa hình khá phức tạp, nhất là những đợt mưa lũ. Hiện tại xã chỉ có 2 trên tổng số 4 thôn có đường ôtô vào đến trung tâm xã.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 9, đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku đã gặp sự cố trên và hiện đang cô lập mạch này. Ngoài ra, còn có 5 đường dây 220kV và 23 đường dây 110kV gặp sự cố.

Với lưới trung, hạ áp, mưa to và gió mạnh tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk đã gây mất điện khoảng 7.500 trạm biến áp phân phối tại 400 xã/phường với lượng công suất phụ tải bị mất điện khoảng 367 MW, chiếm 15% tổng số phụ tải toàn miền Trung.

Ngoài sự cố đường dây, phía EVN cho biết đã cho cắt điện chủ động tại các tỉnh bão đi vào để đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người. Tại Đà Nẵng mất điện 47%, Quảng Nam 71%, Quảng Ngãi 100%, Bình Định 93%, Phú Yên 55%, Gia Lai 20%.

Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN cho hay EVN đang ứng trực 24/24 đề điều hành cung cấp điện ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra của bão số 9 đang vào. “Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để triển khai khắc phục kịp thời các hư hại của lưới điện ngay khi bão đi qua, để có thể cấp điện lại sớm nhất, đảm bảo an toàn cho con người và cho thiết bị”, ông Nhân nói.

Ông Nhân khẳng định, ngay sau bão, EVN sẽ kiểm tra và khôi phục nhanh nhất cho các phụ tải, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị cũng như cung cấp điện trở lại cho người dân.