Trung Quốc hoãn họp quốc hội thường niên vì dịch Covid-19

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm 24/2 đưa tin trong bối cảnh dịch corona virus đã lây nhiễm cho hơn 70.000 người tại nước này.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng cho biết lịch trình mới cho các cuộc họp, thường kéo dài trong 10 ngày, sẽ được thông báo sau. Cuộc họp sẽ không bị trì hoãn quá lâu.

Phiên họp Đại hội Nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) ngày 15/3/2019. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan lập pháp Trung Quốc cũng chính thức quyết định cấm tất cả các hoạt động buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp tại nước này, bản tin cho biết. Động vật hoang dã được cho là nguồn gốc của virus gây ra dịch bệnh Covid-19.

Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tức Quốc hội gồm khoảng 3.000 đại biểu, dự kiến tổ chức kỳ họp kéo dài ít nhất 10 ngày tại Bắc Kinh để thông qua các điều luật và công bố các mục tiêu kinh tế quan trọng trong năm.

Trung Quốc đã hoãn một sự kiện kinh doanh cấp cao như Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, thường được tổ chức vào cuối tháng 3, và Hội chợ Canton, một hội chợ thương mại ở phía Nam thành phố Quảng Châu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong phát biểu mới đây yêu cầu khôi phục các hoạt động kinh tế sau khi tình hình dịch bệnh nhiều vùng bớt căng thẳng, giao thông vận tải và việc đi lại của người dân dễ dàng hơn.

Số liệu do cơ quan y tế quốc gia Trung Quốc công bố hôm thứ Hai (24/2) cho thấy 24 trong số 31 tỉnh và khu vực - bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và các tỉnh đông dân như Hà Nam và An Huy - báo cáo không có trường hợp nhiễm mới nào ngày 23/2, số liệu khả quan nhất kể từ khi thống kê vào ngày 20/1. Chỉ có 11 trường hợp mắc mới trong sáu khu vực cấp tỉnh ngoài Hồ Bắc. Số ca mắc mới tại tỉnh này cũng giảm xuống còn 398, so với 630 một ngày trước đó.

Quốc hội Hàn Quốc cũng hoãn phiên họp toàn thể, dự kiến diễn ra chiều 24/2, sau khi được biết một bệnh nhân nhiễm Covid-19 tham dự diễn đàn tại Quốc hội tuần trước. Sáng 24/2, Hàn Quốc báo cáo thêm 161 trường hợp nhiễm Covid-19 mới đưa tổng số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc lên tới 763.

