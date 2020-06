Có gì đặc biệt trong dự luật an ninh Hong Kong vừa được Trung Quốc hé lộ?

Nội dung của dự thảo được Tân Hoa xã công bố vài giờ sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc kết thúc cuộc họp 3 ngày về luật, bao gồm luật an ninh quốc gia mới áp dụng cho Hong Kong.

Theo dự thảo luật, chính quyền Hong Kong sẽ tăng cường nỗ lực giám sát và quản lý các trường học và những nơi có liên quan tới an ninh quốc gia. Hong Kong sẽ thành lập một ủy ban để bảo vệ an ninh quốc gia. Ủy ban này sẽ do Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong đứng đầu và bao gồm 1 cố vấn do Bắc Kinh bổ nhiệm.

Ngoài ra, lãnh đạo Hong Kong sẽ bổ nhiệm các thẩm phán xét xử các vụ án theo luật an ninh quốc gia.

Quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết về luật an ninh quốc gia mới cho Hong Kong hồi cuối tháng 5. (Ảnh: Kyodo News)

Một cơ quan chính quyền trung ương sẽ được thành lập để phân tích tình hình an ninh ở Hong Kong cũng như "giám sát, điều phối" nỗ lực của chính quyền địa phương, thu thập thông tin tình báo và xử lý các trường hợp liên quan.

Một điểm đặc biệt là luật an ninh mới sẽ thay thế cho luật hiện hành của Hong Kong có nội dung mâu thuẫn với luật này.

Cũng theo luật mới, các hành vi ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố và thông đồng với các lực lượng bên ngoài đe dọa an ninh quốc gia sẽ bị cấm. Chính quyền Hong Kong cũng phải thành lập các cơ quan mới để bảo vệ an ninh quốc gia và cho phép các cơ quan an ninh ở đại lục hoạt động ở thành phố khi cần thiết.

Kể từ khi Bắc Kinh tiết lộ kế hoạch về luật an ninh mới với Hong Kong, nhiều người quan ngại luật này sẽ vi phạm các quyền tự do của người dân Hong Kong hoặc làm xói mòn các giá trị cốt lõi của thành phố.

Nhưng theo Tân Hoa xã, luật mới làm rõ rằng chính quyền Hong Kong cần tôn trọng và bảo vệ quyền con người vì nó bảo vệ an ninh quốc gia.

"Luật an ninh quốc gia với Hong Kong phải bảo vệ các quyền tự do ngôn luận, báo chí, xuất bản, hiệp hội, hội nghị mà người Hồng Kông được hưởng theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa", Tân Hoa xã dẫn nội dung trong dự luật.

Hiện chưa rõ khi nào luật an ninh mới với Hong Kong có hiệu lực, nhưng nguồn tin của SCMP nói rằng dự luật có thể được thông qua trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong hôm 6/9.