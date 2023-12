Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương giữ chức Cục trưởng C06

(VTC News) -

Ngày 19/12, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng.

Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an biệt phái Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) - đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV, để phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương.

Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (T07) đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Nguyễn Văn Căn (SN 1969, quê quán huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá), Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.