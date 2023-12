Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

(VTC News) -

Chiều 19/12, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Người tiền nhiệm của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng là Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được Ban Bí thư điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 11/2023.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng 51 tuổi, quê huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Ông từng là trưởng Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Hưng Yên. Tháng 10 cùng năm, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hai năm sau, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải được Ban Bí thư điều động, phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 7/2021, ông Phạm Thế Tùng được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng.