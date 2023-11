Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 24/11, tại Quảng Trị, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, lãnh đạo Bộ Công an thông báo quyết định điều động Đại tá Nguyễn Văn Thanh (SN 1967, quê quán huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: CACC)

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định với Đại tá Nguyễn Đức Hải (SN 1977, quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được điều động, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới.

Trung tướng Lê Quốc Hùng khẳng định, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Đại tá Nguyễn Đức Hải là những cán bộ có quá trình phấn đấu, rèn luyện tốt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vào năm 2015, Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Đức Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, để cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.