Thêm 60 người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

(VTC News) -

Khoảng 14h30 ngày 17/9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online ở ấp Bavet Kandal, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, khoảng 60 người Việt Nam bị lừa lao động tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Bavet.

60 người này bị lừa làm việc trong một casino ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Họ lợi dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

56 người chạy thoát đang được tạm giữ ở cửa khẩu Bavet.

Tuy nhiên, chỉ 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người bị bắt giữ lại. Hiện 56 người đang được tập trung ở đồn cửa khẩu Bavet (Campuchia) để chờ các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Campuchia thực hiện các thủ tục liên quan.

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/8, 42 người từ casino Rich World (thuộc xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, Kandal, Campuchia) tháo chạy về Việt Nam.

Trong lúc bơi qua sông Bình Di về Việt Nam, 1 người bị casino Campuchia giữ lại, 1 thiếu niên tên là Đ.M.H. (16 tuổi, ngụ Gia Lai) mất tích và thi thể tìm thấy vào sáng 20/8. 40 người được lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ.

Casino nơi 60 người tháo chạy.

Ngày 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Lệ và Danh khai nhận, trong số 42 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam, 6 người từng được cả 2 tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia để nhận tiền công 100.000 đồng/người. Ngoài ra, cả 2 đã câu móc đưa rất nhiều người xuất cảnh trái phép để nhận tiền công.