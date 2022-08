Xử phạt 38 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 23/8, trả lời VTC News, Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 38 trong số 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng lấy lời khai 1 trong số 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

Các trường hợp này bị xử phạt về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật” theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, 34 người (trên 18 tuổi) bị xử phạt 4 triệu đồng/người, 4 người (từ 16 đến dưới 18 tuổi) bị xử phạt 2 triệu đồng. Hai trường hợp không bị xử phạt là người dưới 16 tuổi.

Như VTC News đưa tin, vì bị bắt làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 9h ngày 18/8, 42 người Việt Nam đã tấn công bảo vệ tại casino ở Campuchia, chạy ra cổng và bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh vào Việt Nam.

Trong quá trình tẩu thoát một bị bảo vệ casino bắt lại, một người chết đuối do ngạt nước. 40 người được người dân cứu vớt và được lực lượng chức năng tiếp nhận, điều tra, xác minh thông tin.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh An Giang đang điều tra về 2 hành vi, một là có dấu hiệu mua bán người, hai là tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, công an đã xác định được 4 đường dây mua bán người và khởi tố 2 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.