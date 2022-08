Người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: Mức án nào cho kẻ buôn người?

(VTC News) -

Trong vụ hơn 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam, Công an tỉnh An Giang đang điều tra về hành vi có dấu hiệu mua bán người và tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, công an xác định được 4 đường dây mua bán người và khởi tố 2 người về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Trả lời VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, ngoài 2 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố về nhiều tội danh.

"Trước tiên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ 40 người này đã sang Campuchia từ khi nào, ai là người đưa sang, làm rõ danh tính của những người liên quan. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy có người đã thực hiện hành vi đưa người từ Việt Nam sang Campuchia làm việc trái phép, vi phạm quy định về xuất cảnh (không khai báo hải quan, không có giấy tờ hợp lệ) thì cơ quan điều tra sẽ xử lý người môi giới, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo quy định tại Điều 348 Bộ luật hình sự", luật sư Cường phân tích.

Hình ảnh 40 người tháo chạy khỏi casino ở Camphuchia để bơi qua sông về Việt Nam. (Ảnh cắt từ clip)

Theo ông Cường, trong vụ việc này, những người bị cáo buộc thực hiện hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép sẽ phải đối mặt với mức hình phạt thấp nhất là 1 năm tù, cao nhất là 15 năm tù, theo quy định tại điều 348 Bộ luật hình sự.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy có hành vi đưa người ra nước ngoài lao động để lấy tiền từ đối tượng nhận lao động thì sẽ khởi tố người này về tội mua bán người theo quy định tại Điều 150 Bộ luật hình sự với mức hình phạt thấp nhất là 5 năm tù, cao nhất là 20 năm tù.

Những người vừa trốn thoát về Việt Nam kể lại, mỗi ngày, họ phải làm việc 15 giờ, hoặc bị bán vào các sòng bài, bị đánh đập, chích điện, tra tấn đòi tiền chuộc nếu muốn trở về Việt Nam. Thậm chí họ còn bị ép thực hiện các hành vi phạm tội như lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng và các hành vi phạm tội công nghệ cao đối với các công dân lao động tại các casino.

Screen Shot 2022-08-25 at 7.02.37 PM.png Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật xâm hại đến nhiều người, nhiều khách thể Luật sư Đặng Văn Cường

Phân tích về hành vi này, luật sư Cường cho rằng, đối với hành vi đánh đập, cưỡng bức lao động thì đây là hành vi hành hạ người khác. Hành vi đối xử tàn ác với người lao động ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm lý sức khỏe của người lao động thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự với mức chế tài có thể đến 3 năm tù.

Còn trường hợp hành hạ, đánh đập người khác mà gây ra thương tích cho nạn nhân thì kẻ thực hiện hành vi đánh người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự với hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đối với hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản, hành vi tổ chức đánh bạc trái phép, đưa thông tin trái phép trên mạng internet thì cũng có thể bị xử lý hình sự bởi các chế tài tương ứng theo quy định của Bộ luật hình sự.

"Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật xâm hại đến nhiều người, nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam và Campuchia. Bởi vậy cơ quan điều tra của Việt Nam sẽ phối hợp với cảnh sát Campuchia để làm rõ vụ án này và hoàn toàn có thể áp dụng bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam để xem xét giải quyết theo quy định pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp khẳng định, hành vi mua bán người có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Chính quyền địa phương các tỉnh biên giới, các cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh để phòng chống dịch bệnh, đồng thời ngăn chặn những hành vi mua bán người, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thông qua hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Tối 18/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ 40 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đa phần những người này đều khai báo với cơ quan chức năng là đã xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam sang Campuchia. Sau khi sang Campuchia, họ làm việc tại casino, do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nên nhóm người này bàn bạc, tìm cách vượt biên trái phép về Việt Nam. Ngoài 40 người bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì còn một người được cho là đã mất tích trong quá trình bơi qua sông Bình Di và một người bị bảo vệ của casino bắt giữ lại.