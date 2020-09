Thế giới trải qua tuần tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 21/9 cho biết trong tuần qua, có thêm 1.998.897 trường hợp nhiễm virus corona đã được ghi nhận trên khắp thế giới. WHO nói con số này tăng 6% so với một tuần trước đó và là "số ca nhiễm ghi nhận trong một tuần cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu".

Đến ngày 21/9, hơn 31 triệu người trên thế giới đã mắc COVID-19 và gần 962.000 người thiệt mạng, theo AFP.

Người dân Ấn Độ đeo khẩu trang ngừa COVID-19 tại ga tàu. (Ảnh: Reuters)

WHO cho biết gần như tất cả khu vực trên thế giới đều có số ca mắc mới tăng lên trong tuần trước. Trong đó, số ca nhiễm của châu Âu tăng 11% và châu Mỹ tăng 10%.

Riêng ở châu Phi, nơi tình hình dịch tương đối ổn định, tránh được số ca nhiễm gia tăng. Số ca COVID-19 mới của châu Phi đã giảm 12% so với một tuần trước đó.

Theo thống kê của WHO, ngay cả khi số người nhiễm tăng lên khắp thế giới, số ca tử vong đang giảm xuống. Tuần trước, có khoảng 37.700 người chết liên quan đến virus corona trên toàn thế giới, giảm 10% so với tuần trước đó.

Con số này giảm là do số người chết ở châu Mỹ, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đang giảm xuống. Số người chết mới vì COVID-19 ở châu Mỹ thấp hơn 22% so với một tuần trước đó. Số ca thiệt mạng ở châu Phi cũng giảm 16%.

Tuy nhiên, châu Mỹ vẫn là nơi chiếm một nửa số ca nhiễm và 55% ca thiệt mạng trên thế giới. Mỹ, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới và Brazil, quốc gia có số người chết cao thứ hai, tiếp tục ghi nhận nhiều người chết nhất. Mỗi nước ghi nhận hơn 5.000 trường hợp tử vong mới trong tuần qua.

Châu Âu, nơi một số quốc gia đang trải qua đợt lây nhiễm thứ hai, có hơn 4.000 người tử vong trong 7 ngày, tăng 27% so với một tuần trước đó.

Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Anh có số ca nhiễm mới cao nhất trong tuần qua. Trong khi đó, Hungary và Đan Mạch có số ca tử vong cao nhất ở châu Âu.

Anh vẫn tiếp tục là quốc gia có tổng số người chết do COVID-19 cao nhất tại châu Âu với gần 42.000 ca tử vong kể từ đầu đại dịch.