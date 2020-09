Rút khỏi WHO, Mỹ 'xù' luôn khoản đóng góp 60 triệu USD

Chính quyền Trump hôm 2/9 cho biết, Washington sẽ không trả 62 triệu USD khoản phí đóng góp còn thiếu cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thay vào đó, Mỹ sẽ sử dụng số tiền này để trả các khoản đóng góp khác cho Liên hợp quốc.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ không tham gia vào dự án do WHO điều hành để phát triển và phân phối vaccine ngừa COVID-19.

Việc giữ lại khoảng 62 triệu USD các khoản phí chưa trả năm 2020 cho WHO được cho là một phần trong quyết định của Tổng thống Donald Trump khi rút khỏi tổ chức này. Ông Trump trước đó liên tục chỉ trích WHO việc chậm trễ xử lý đại dịch COVID-19, cáo buộc tổ chức này chịu ảnh hưởng và “thiên vị” Trung Quốc.

Mỹ tuyên bố không trả khoản phí đóng góp còn lại cho WHO. (Ảnh: AP)

Các quan chức chính quyền Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tham gia các cuộc họp có chọn lọc của WHO, và sẽ tiếp tục đóng góp cho các chương trình cụ thể trong thời gian một năm, cho đến khi kết thúc. Các chương trình này bao gồm các dự án xóa bỏ bệnh bại liệt ở Afghanistan và Pakistan, cứu trợ nhân đạo ở Libya và Syria và các nỗ lực chống lại bệnh cúm.

Vào thời điểm ra thông báo, Mỹ đã chi trả khoảng 52 triệu USD trong số 120 triệu USD khoản phí năm 2020 cho WHO.

Trong thời gian 1 năm trước khi rút khỏi WHO, Mỹ sẽ tiếp tục tham gia các cuộc họp kỹ thuật và chính sách của WHO có liên quan trực tiếp đến lợi ích sức khỏe, thương mại và an ninh quốc gia của Mỹ. Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các Tổ chức quốc tế Nerissa Cook cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề đó trong từng trường hợp cụ thể”.

Hiện Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh chưa cho biết cơ quan nào của Liên hợp quốc sẽ nhận được 62 triệu USD trên hay liệu có được sử dụng để trả khoản nợ chung của Mỹ tại Liên hợp quốc hay không.

Theo luật của Mỹ, các khoản nợ phải được thanh toán trước khi nước này rút khỏi các tổ chức quốc tế.