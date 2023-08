Tài tử Mỹ Danny Glover: Chúng tôi có mặt ở Việt Nam để sửa chữa sai lầm trong quá khứ

Tài tử Danny Glover là diễn viên, nhà sản xuất và nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Ông hiện đang là đại sứ thiện chí cho UNICEF.

Ngôi sao phim Vũ khí tối thượng vừa sang Việt Nam và dành cho VTC News cuộc trò chuyện độc quyền.

Tài tử Mỹ Danny Glover trả lời độc quyền báo VTC News.

- Lần đầu tiên tới với Việt Nam, ông cảm nhận thế nào về đất nước và con người nơi đây?

Đây là lần đầu tôi đến thăm đất nước các bạn. Tôi thấy người Việt Nam rất nồng hậu và nhiệt tình.

Tôi biết rằng người Việt Nam rất cần cù, siêng năng và có khả năng vượt qua nhiều thử thách. Từ một đất nước chiến tranh liên miên, giờ đây các bạn đã tiến về phía trước, không ngừng nỗ lực xây dựng quốc gia của mình và dần hội nhập với cộng đồng toàn cầu.

Tôi trân trọng chuyến đi này, khi được ở đây với những người bạn Việt Nam, được chứng kiến sự thành công các bạn.

- Ông có thể chia sẻ những hoạt động của mình trong chuyến đi lần này tới Việt Nam?

Tôi hiện là đại sứ thiện chí của UNICEF. Liên hợp quốc là một trong những tổ chức liên chính phủ hàng đầu thế giới đem lại những sự thay đổi tích cực trên toàn cầu và bản thân tôi ngay cả trước khi bước vào nghiệp diễn, tôi luôn muốn đóng góp chút gì đó cho Liên hợp quốc.

Tôi rất may mắn khi có những người quen đã từng làm việc hoặc hợp tác với Liên hợp quốc vậy nên khi được đề nghị nắm giữ một vai trò chủ chốt, tôi rất sẵn lòng tham gia.

Trong chuyến đi này, tôi đã có cơ hội được trò chuyện với văn phòng UNICEF và chứng kiến những công việc mà họ đang triển khai tại Hà Nội. Và những hoạt động đó theo tôi là rất ý nghĩa và nhân văn.

Chiến tranh tàn phá đất nước của các bạn rất nhiều và cũng đã có những cuộc tranh luận gay gắt trong chính nước Mỹ. Tôi đã được chứng kiến quãng thời gian đó và những hậu quả mà nó để lại.

Chúng ta với tư cách công dân toàn cầu, cần nỗ lực để đóng góp một phần sức mình vào quá trình phát triển của toàn thế giới. Và tôi rất vui khi được ở đây, chung tay tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ của quá trình này, với tư cách một nghệ sĩ và một công dân.

Giữa Việt Nam và cộng đồng người Mỹ gốc Phi chúng tôi có một lịch sử không thể xóa nhòa. Bạn biết đấy, có rất nhiều người Mỹ gốc Phi từng bị điều quân đến đây, trong đó có em trai tôi.

Và hiển nhiên, cái chết, sự tàn phá khốc liệt và hậu quả của chiến tranh đều ảnh hưởng đến các gia đình trong cộng đồng của tôi. Tôi nghĩ về việc giờ đây chúng tôi có mặt ở Việt Nam là để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

- Ông có thể nói rõ về những kế hoạch ông và UNICEF dự định để giúp đỡ trẻ em Việt Nam không?

Tôi đã thảo luận với UNICEF và mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi không chỉ tập trung vào sự phát triển nói chung của trẻ em, mà còn mong muốn có thể giúp các em ở Việt Nam và trên cả thế giới trở thành những công dân toàn diện, đa năng.

Tôi nghĩ những gì chúng tôi đang làm ở đây rất quan trọng trong việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Sau này, có thể chúng tôi sẽ bị lãng quên, nhưng việc hiện tại chúng tôi được có mặt ở đây, một quốc gia với lịch sử lâu đời, đóng góp sức mình để giúp đỡ lớp trẻ phát triển và tự vượt qua khó khăn là rất quan trọng.

Vì vậy, tôi thấy rất biến ơn khi đến Việt Nam, cũng như mọi nơi tôi đã từng đặt chân đến, khi tôi biết mình đang làm những việc có ích cho nhân loại.

- Công việc diễn xuất giúp gì cho ông khi thực hiện những công việc tại UNICEF?

Nghề nghiệp của tôi đã cho tôi cơ hội được thăm thú nhiều nơi trên thế giới và tiếp xúc với nhiều người. Tôi nghĩ đó là một trong những điều tuyệt vời.

Tôi nhìn nhận cuộc sống và sự nghiệp của tôi không chỉ đơn thuần như một nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật mà còn giúp nâng cao nhận thức văn hóa và tôn vinh con người một cách chân thành và sâu sắc.

Công việc của tôi hiện tại giống như làm việc cho các tổ chức, giúp đỡ cải thiện những tổ chức đó và công việc mà họ làm trong công cuộc phục vụ nhân loại.

Theo tôi, việc tự giáo dục bằng cách tìm hiểu về những con người vĩ đại đã đóng góp rất nhiều xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại này. Có rất nhiều nghệ sĩ trước tôi, như Harry Belafonte hay Sidney Poitier, đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình và nỗ lực không chỉ để thay đổi cuộc sống của họ mà còn thay đổi cả thế giới.

Tôi nghĩ rằng mỗi cá nhân cần làm chủ bản thân, nắm bắt cơ hội nhiều hơn, điều mà tôi thấy các bạn trẻ ngày nay đang ngày càng giỏi.

- Với sự nghiệp điện ảnh trải dài hàng thập kỷ, tôi tò mò tác phẩm nào khiến ông tâm đắc nhất?

Bộ phim mà tôi yêu thích nhất trong cả sự nghiệp diễn xuất của mình chính là Places in the Heart. Đây là tác phẩm tôi tham gia với vai diễn nhằm tôn vinh "mối tình đầu" của tôi: mẹ tôi. Vậy nên bộ phim luôn để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.

- Là một diễn viên, nhà sản xuất và nhà hoạt động xã hội, ông nghĩ sao về cuộc đình công của các diễn viên và biên kịch ở Hollywood hiện nay?

Những nghệ sĩ ở Hollywood đang đấu tranh để được nhìn nhận và đối xử công bằng hơn. Không thể phủ nhận, các nghệ sĩ là những người thổi hồn cho các tác phẩm nghệ thuật và thật bất công khi họ không được nhận lại những gì thích đáng với công sức của mình.

Cuộc đình công lần này đã hé lộ những gì đang xảy ra trong cả một hệ thống quản lý, những vấn đề bắt nguồn từ các hội đồng quản trị. Hiện nay, không chỉ các nhà biên kịch mà rất nhiều diễn viên và nhà sản xuất đã đứng ra ủng hộ cuộc biểu tình này của liên đoàn SAG-AFTRA.

Tôi nghĩ, sớm hay muộn các bên liên quan cũng sẽ phải tìm ra được tiếng nói chung. Bởi vì chúng tôi sẽ tiếp tục đòi quyền lợi cho mình. Và rồi trong tương lai, sẽ có những yêu cầu khác nữa, bởi theo tôi cả cuộc đời này là về đấu tranh cho công lý, đấu tranh cho những quyền lợi của chúng ta mà, đúng không?

- Lần cuối khán giả được thấy ông trên sân khấu kịch là trong vở diễn “Yohen” vào năm 2017. Trong thời gian tới, họ có cơ hội được gặp lại ông không?

Ồ, quay trở lại sân khấu kịch ư? James Earl Jones, một diễn viên tuyệt vời đã nói với tôi trong một lần chung sân khấu rằng nhà hát giờ đã dành cho giới trẻ rồi. Khi nói câu đó, ông ấy mới chỉ khoảng 50 tuổi thôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn mong sẽ có những cơ hội tiếp tục xuất hiện trên sân khấu. Tôi thấy mình vẫn còn sung sức lắm.

Danny Glover là diễn viên, nhà sản xuất và nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Ông nổi tiếng với vai chính Roger Murtaugh trong loạt phim Lethal Weapon.

Ông cũng đóng vai chính trong các bộ phim: The Color Purple, To Sleep with Anger, Predator 2, Angels in the Outfield, và Operation Dumbo Drop...