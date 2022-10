Sóng đánh sập dãy nhà dân, 'ngoạm' trơ gốc phi lao ven biển Hội An

Đây là hiện trạng xói lở nghiêm trọng xảy ra tại bờ biển Hội An, đoạn thuộc khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, sau khi hứng chịu liên tiếp các đợt sóng mạnh do ảnh hưởng của 3 cơn bão vào Biển Đông trong vòng chưa đầy một tháng qua (bão Noru, Sonca và Nesat).