Sơn La: Bệnh nhân COVID-19 tái dương tính, giãn cách xã hội huyện Thuận Châu

(VTC News) -

Ngày 25/6, ông Hoàng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ký quyết định giãn cách xã hội (theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) đối với toàn huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La), thời gian bắt đầu từ 12h ngày 25/6 đến khi có thông báo mới.

Liên quan đến thông tin trên, ông Nguyễn Minh Tiến - Bí thư huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 1 trường hợp là người dân đi từ Bắc Giang về (đây là trường hợp F0 đã điều trị khỏi và tái dương tính với SARS-CoV-2) và 1 người là lái xe đưa đón công nhân.

Cùng ngày (25/6), ông Phạm Văn thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sơn La họp bàn chống dịch COVID-19 ngày 25/6.

Tại cuộc họp, Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết, ngày 24/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thông tin nhanh một số mẫu gộp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 của các huyện Phù Yên, Thuận Châu.

Qua rà soát nhanh các mẫu này có liên quan đến nhiều yếu tố dịch tễ khác nhau (người đi từ vùng dịch về, F0 đã điều trị khỏi ra viện…) và liên quan đến các địa phương như Bình Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Nhằm kịp thời khống chế, giảm nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan ra cộng đồng, ngay sau khi nhận được thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La đã báo cáo nhanh và thông tin cho các địa phương tiến hành truy vết, đồng thời đề nghị với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành xét nghiệm lại, chỉ đạo cho các huyện lấy lại toàn bộ mẫu bệnh phẩm của các trường hợp xét nghiệm khẳng định.

Đồng thời, CDC tỉnh Sơn La chủ động liên hệ với các huyện tiến hành điều tra, truy vết. Hiện tại, 3 huyện của tỉnh Sơn La đã và đang tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần các trường hợp trên.

Ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế đồng thời thông báo cho Ban chỉ đạo huyện và Trung tâm Y tế các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Thuận Châu, triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Văn Thủy đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch có thể lan ra cộng đồng.

Theo đó, ngành y tế thành lập 3 tổ công tác đi huyện Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu, phối hợp với các đơn vị có liên quan di chuyển các ca dương tính về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị.

Phó chủ tịch tỉnh giao công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, an toàn phòng dịch trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; huyện Thuận Châu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 12h ngày 25/6, lấy mẫu toàn bộ F1 của các ca dương tính và toàn bộ cán bộ, người nhà cán bộ y tế; bệnh nhân, người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện huyện Thuận Châu, từ 11h ngày 25/6 dừng thăm người thân, chỉ tiếp nhận các trường hợp cấp cứu…

Ông Phạm Văn Thủy cũng yêu cầu các đơn vị chức năng lấy mẫu xét nghiệm 24 cán bộ trại tạm giam huyện Phù Yên… thực hiện giãn cách xã hội đối với bản Trung Thành, xã Kim Bon Phù Yên và Bản Lũng Mú, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu sở y tế thành lập các tổ công tác chỉ đạo phòng chống dịch tại huyện Phù Yên, Thuận Châu, Mộc Châu, trong trường hợp đặc biệt huy động cán bộ Trung tâm y tế các huyện hỗ trợ huyện Thuận Châu, huyện Phù Yên trong việc lấy mẫu xét nghiệm.