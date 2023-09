Sau 48 năm ngày giải phóng, Đà Nẵng phát triển ấn tượng thế nào?

Theo số liệu của Cục Thống kê Đà Nẵng, GRDP 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố ước tăng 3,74% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,22% so cùng kỳ; khu vực dịch vụ tăng 6,15%, Riêng khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 2,6%. Quy mô nền kinh tế Đà Nẵng theo giá hiện hành ước đạt hơn 64.784 tỷ đồng (mở rộng hơn 5.318 tỷ đồng so cùng kỳ 2022), xếp thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương, 6/8 tỉnh, thành phố vùng duyên hải miền Trung. Đà Nẵng xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP và 17/63 tỉnh, thành phố về quy mô GRDP. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến 20/6/2023 đạt 9.679 tỷ đồng, tổng chi ngân sách Nhà nước đến 20/6 đạt 13.121 tỷ đồng.